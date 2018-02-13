Он также предлагает увеличить до 593 евро необлагаемый налогами минимум (ННМ). Сейчас минималка в Литве составляет 400, а ННМ – 380 евро.
"Риск нищеты в 2016 году составлял 282 евро на одного человека и 593 евро – на семью из двоих взрослых и двоих детей до 14 лет", – указал Дамбраускас.
Он заметил, что повышение минимума остановило бы эмиграцию, помогло бы в борьбе с "теневой" экономикой, увеличило бы внутреннее потребление.
"В общей сложности для бизнеса такое повышение не было бы проблемным, поскольку расходы (подорожание услуг работника) в сфере услуг и производства распределились бы одинаково для всех, – сказал он. – Стоит отметить, что это не вызовет большого роста инфляции, поскольку частичное повышение стоимости рабочей силы во многих случаях составляет лишь небольшую часть цены на товар или услугу".
Ранее Центробанк Литвы, оценив перспективы роста минималки, указал, что она не должна быть больше 50% средней зарплаты. Согласно этому, минимум в размере почти 600 евро - нереален, а 500 евро минимум может достичь примерно к 2020 году.
Трехсторонний совет до середины июля должен представить правительству рекомендации по вопросу минимальной зарплаты.
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