Однако Церковь такой порядок не одобряет. Специалисты говорят, что и нынешняя модель донорства работает, поэтому новый порядок ничего не изменит. Кроме того, донорство должно быть добровольным, а не установленным законом актом.

Маяускас сказал, что в Литве, не дождавшись донора ежегодно умирают около 20 человек. Еще несколько сотен не могут жить полноценной жизнью.

"Это происходит по нескольким причинам. Одна – архаичная, наша модель донорства, в основе которой лежит наша модель донорства, такой практически нигде в ЕС нет. (...) Донорство в Литве возможно лишь в тех случаях, когда человек написал, что он согласен, или согласие дают его родственники после смерти человека". (…)

По словам депутата, в абсолютном большинстве стран ЕС действует другая модель, в соответствии с которой, человека считают потенциальным донором, если он сам при жизни или его родственники после его смерти не отказываются от такого порядка. По его словам , такая модель действует в 20 странах ЕС.

Несколько недель назад такую модель одобрили и в Нидерландах. Сейчас в этой стране всех совершеннолетних записывают в потенциальные доноры, если человек не пишет отказ. Каждый человек получит по два письма, в которых у них спрашивают, хотят ли они стать донорами. Если ни на первое, ни на второе письмо человек не ответит, его включат в число потенциальных доноров, но в любой момент он может просить вычеркнуть его из списка.

"С учетом упомянутых аргументов, прошу вас проанализировать такую модель донорства и подготовить соответствующие законы для осуществления этой модели в Литве", – сказано в обращении Маяускаса к министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге.

ВРИО Национального трансплантационного бюро Аудроне Бузювене сказала, что из-за нынешней модели донорство не стоит на месте.

"Мы как бюро хотим сказать: во всем процессе донорства модель несогласия занимает важное место. Какой будет модель, решает государство, но из-за модели донорство не останавливается, и Литва по показателям донорства из 28 стран ЕС в 2016 году была на 11 месте, за нами остались Великобритания и Германия", – сказала Бузювене.

По ее словам, можно говорить о смене модели, но в первую очередь надо обсуждать это с врачами и обществом. "Обществу нельзя навязывать решение сверху", – заметила она.

Предложение Маяускаса не одобряет и Церковь.

"В соответствии с церковным учением, с моральной точки зрения, было бы неприемлемым донорство, если донор или ответственные лица не получили ясный ответ "да". Должно быть ясное согласие. (...)

Мы не можем руководствоваться предлагаемой установкой, поскольку по сути это оскорбляет достоинство и нарушает неприкосновенность человека. Поэтому Церковь не одобряет такой порядок", - сказал священник и врач, профессор университета им. Витаутаса Великого Арминас Нарбековас. По его мнению, нынешний порядок полностью отвечает всем необходимым требованиям.