Предложат отстранить главу Клайпедской университетской больницы: пора взять на себя ответственность

Она утверждает, что для того, чтобы такое предложение было рассмотрено на заседании городского совета, она должна заручиться поддержкой как минимум трети своих коллег.
"Я ожидаю поддержки со стороны оппозиционных групп: крестьян и зеленых, а также фракции либералов. Если есть поддержка, решение должно быть принято на собрании, и члены совета должны будут голосовать отстранение главного врача.
Это также во многом зависит от мэра, который, насколько мы слышали, не поддерживает такое решение, в таком случае может быть сложно", - сказала она, добавив, что пришло время главврачу взять на себя ответственность.
Чуть ранее Н. Путейкене в письме, направленном Delfi, написала, что сегодня Клайпедская университетская больница переживает настоящий крах.
"COVID-19 распространяется по всей больнице, персонал не обеспечен защитными средствами, отделения закрываются один за другим, 36 врачей болеют, подробные сведения не предоставляются ни персоналу, ни общественности, а персонал подвергается преследованиям за то, что рассказывают о реальной ситуации. Все это свидетельствует о неспособности руководства Клайпедской университетской больницы справиться с кризисом, предотвратить распространение инфекции, собрать врачей для совместной работы и создает реальную угрозу жизни как врачей, так и пациентов", - говорила она о необходимости принимать меры в отношении главврача больницы.
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