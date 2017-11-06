Люди делятся объявлением, комментируют его, однако глава ПУ Ventos ambulatorija заметил, что за три дня не было ни одного желающего занять это место (был один беженец из Афганистана, однако вряд ли его диплом в Литве признают).

Объявление.

"ИЩУТ: Семейного врача

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: молодой, амбициозный, не боящийся вызовов, мечтающий о самостоятельности и свободе в профессиональной сфере.

ПРЕДЛАГАЕМ:

- Конкурентоспособная зарплата – выше средней зарплаты семейного врача в Литве

- Надбавки за программы по профилактике, интенсивную работу.

- Если мало ставки, можно дополнительно работать в амбулатории Акмянского района.

- Если заключается соглашение на 5 лет и человек переезжает жить в Акмянский район – ждет "пакет на переезд".

Если ваша вторая половина также врач и приезжает с вами, то ей выплатят такой же пакет.

- Первый месяц проживание бесплатное.

ПЛЮСЫ: - Расстояние до взморья в два раза меньше, чем из Каунаса и Вильнюса, близко находятся Шяуляй, Мажейкяй, Тельшяй и Клайпеда.

- Рига в двух часах езды на автомобиле. Если вы отправляетесь в отпуск за границу, то сообщение из Риги более удобное, чем из Вильнюса. В Риге - оперный театр, концерты, спортивные состязания, фестивали и т.д.

- Квартиры и дома в Новой Акмяне и Венте стоят недорого, школы хорошие, нет очереди в детский сад.

- Для любителей природы: в лесах грибы и ягоды, в реках - рыба.

В это трудно поверить, но директор Ventos ambulatorijа Мариюс Лопайтис сказал, что пока работника не нашли.

"Конечно, врачей не хватает. Во-первых, потому, что мы - на периферии – молодежь не горит желанием ехать к нам. А те врачи, которые есть, стареют. В амбулатории у нас два семейных врача, но сейчас одна ушла в отпуск по уходу за ребенком. Был замещающий врач, но он ушел. Остался один врач – что делать, если он заболеет? Придется повесить замок и всех пациентов направлять в Новую Акмяне", - сказал он.

Ventos ambulatorija обслуживается всего 3100 пациентов, поэтому здесь работают только семейный врач, зубной врач и акушер.

"Не только мы ищем работников, их ищут и другие учреждения Акмянского района. Мы предлагаем примерно 1300 евро "на руки". Это немало, и это лишь базовая зарплата. (...) Мы также предлагаем различные надбавки не только для врача, но и его супруга (супруги), если он тоже врач", - сказал Лопайтис.

После того как появилось это объявление, Лопайтис говорил с одним врачом из столицы. "Он мне говорит – мы в Вильнюсе столько же зарабатываем. Но согласитесь, уровень жизни на периферии отличается если не наполовину, то на треть. Объявление "висит" несколько дней, но никто им не интересуется", - сказал Лопайтис.

Он считает, что предложение Минздрава обязать резидентов отработать в регионах - правильное, и поддерживает его.

"Мы все "инвестировали" в этих специалистов. Жалко отдавать их зарубежным рынкам, когда у нас в районах положение критическое", - сказал Лопайтис. Сам он на хуторе в Акмянском районе живет с семьей всего три года, до этого 15 лет они жили в Риге. За эти три года он ни разу не пожалел об этой перемене.

"Мы радуемся этому каждый день. Не знаю, может, мы старомодны? Но здесь на самом деле есть свою плюсы", - считает он.