Такую идею представил психолог Томас Лагунавичюс. По его словам, довольно баловать тех, кто этого не заслуживает.

"Это заставит людей взять на себя ответственность за то, что они делают. Люди научатся откладывать деньги на пенсию и прочие вещи. Когда люди получают выплаты, то придумывают тысячи оправданий, чтобы не работать", – убежден собеседник.

По его словам, у каждого человека должно быть столько накоплений, чтобы в случае безработицы он мог прожить как минимум 5-6 месяцев. Если этого нет, это его вина.

"Почему Сингапур такой динамичный? Там никто никому не платит никаких пособий. Человек накапливает деньги, чтобы жить какое-то время на случай безработицы. Кроме того, ты начинаешь тратить накопленные деньги и начинаешь думать, что надо скорее найти работу. Перестают заявлять, что мне эта работа не нравится, та не нравится – идешь туда, куда в данный момент можешь", – сказал психолог.

По его словам, такой порядок побудит людей быстрее переквалифицироваться, найти новую возможность самореализации.

"Если уже через месяц лишившимся работы придется самим себя содержать, будут заполнены все пустующие рабочие места. Конечно, может ты раньше зарабатывал 2000 евро, а сейчас будешь 400 получать, но тогда шевели мозгами, думай, что сделать, чтобы получать 2000 евро. Может, твоя специальность никому не нужна? Иди учись, получи новые навыки, знания, тогда пробьешься", – заметил психолог.

По его словам, если не можешь заработать там, где живешь, поезжай в другую страну или в большой город.

"Иди работать за 500 евро, смени квалификацию, получишь 1000 евро. Получишь новую специальность, будешь зарабатывать 2500 евро. Посмотрите, в сфере ИТ, насколько я знаю, стартовая зарплата 1200 евро. И нет работников, не хватает. А другие сидят и о чем-то мечтают", – сказал Лагунавичюс.

Между тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем, или тем, кто воспитывает детей (находится в отпуске по уходу за ребенком), Лагунавичюс предлагает платить стабильные пособия, которые могут называться базовыми доходами.

"Это необходимо, чтобы они чувствовали себя достойно, чтобы не пришлось унижаться, ходить с протянутой рукой. Они просто получали бы деньги, которые тратили бы, как хотели. Важно, чтобы их роль была не ролью просителей - а активных участников экономического процесса", – сказал психолог.

По его мнению, таким людям должны платить среднюю зарплату (сейчас 659 евро "на руки").

Он не видит проблемы в том, что доходы таких людей будут больше чем у тех, кто работает за минимум: "У работников появится стимул лучше работать, искать другое место работы. Работодатели будут автоматизировать процесс или увеличивать зарплаты. Средняя зарплата нужна, чтобы человек хорошо себя чувствовал. Но подчеркиваю - это деньги должны платить тем, кто реально не может работать".

Советует не возвращать эмигрантов

Лагунавичюс рекомендует не побуждать вернуться эмигрантов. По его словам, стоит приглашать лишь тех, у кого есть деньки и они хотят их инвестировать в Литве.

"Если все вернутся, то зарплаты в Литве снизятся. Когда людей не хватает, зарплаты растут. Нехватка работников – хороший процесс, поскольку работодатели вынуждены платить больше", – заметил он.

По словам Лагунавичюса, это не означает, что не надо открывать границы для иммигрантов, например, из Украины, России и Беларуси.

"Они согласны работать за меньшую зарплату, что тогда делать жителям Литвы? Улучшать производительность труда, чтобы больше зарабатывать. Тогда появляется естественное экономическое движение. Сейчас ситуация искажена – мы хотим большую зарплату, но не хотим больше работать. Так нельзя", – сказал он.

Психолог предлагает создавать глобальный бизнес, поскольку региональный обречен на провал.

"Весь региональный бизнес рано или поздно уничтожается глобальными компаниями. Если хочешь быть победителем, будь глобальным – делаешь анализ и смотришь, на чем выиграть, ищешь глобальный сегмент", – указал собеседник.