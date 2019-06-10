"Министерство транспорта и коммуникаций планирует в ПДД отказаться от предназначенного для транспорта мигающего зеленого сигнала (он останется для пешеходов и на светофорах для пешеходов и велосипедистов)", – сказано в проекте закона.

По данным Министерство транспорта и коммуникаций, в Европе зеленый мигающий сигнал используется только в Австрии и некоторых странах Восточной Европы, которые не отличаются высокими показателями безопасности на дорогах.

Единственное достоинство мигающего зеленого - желтый не бывает неожиданностью для водителей.

Однако, как отмечает Министерство транспорта и коммуникаций, у этого сигнала есть ряд недостатков. Например, он вызывает у водителей разную реакцию. Одни начинают тормозить, а другие повышают скорость, что приводить к конфликтным ситуациям, снижает безопасность движения.

Кроме того, этот сигнал ухудшает действие светофоров. Фаза мигания разрешающая движение, длится 2-4 секунды, это искусственно снижает пропускную способность перекрестка.

Эти изменения Министерство транспорта и коммуникаций намерено согласовывать с другими ведомствами и самоуправлениями.