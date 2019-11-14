"Заплати 1500 рублей (21 евро) – проведу с тобой ночь", - такое предложение в барах и ночных клубах Санкт-Петербурга можно услышать от студенток. Им нравятся приезжие из Литвы, поскольку они вежливые и оставляют на чай. Однако журналист DELFI Ориюс Гасановас предупреждает, что "покупать студентку" опасно.
Sankt Peterburgo barai
© Orijus Gasanovas

После того как в Санкт-Петербург появилась возможность ездить по электронной визе, жители Литвы стали частыми гостями города на Неве. И конечно едут они туда не только в Эрмитаж, в другие музеи. Как и везде – путешественники ищут развлечений, ночную жизнь, дешевую еду и выпивку. Но есть еще одно, ради чего туда едут литовцы – это девушки. Многие, наслушавшись разговоров о темпераменте славянских женщин, ездят в Беларусь и Украину, а сейчас появилось новое направление – Санкт-Петербург.

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Все было бы хорошо, если бы поиски любви были романтичными, как в фильмах. Но не надо быть наивными, такое случается редко. Чаще всего нетрезвые мужчины в поисках любви хотят, чтобы все произошло, как можно быстрее. Примерно так: пришел в бар, провел там 1-2 часа и уже есть кого увести в гостиницу.

Современный мир таков, есть спрос, будет предложение. Литовцы ищут девушек, а девушки - литовцев. Как это происходит?

Достаточно приехать или прилететь в Санкт-Петербург (предварительно получив электронную визу).

В город на Неве съезжается немало студенток из провинциальных городов, которым выжить в большом городе нелегко. Город большой, много соблазнов, всего хочется. Но ведь нужны деньги. Родительских переводов не хватает, стипендии тоже небольшие.

Наверное, поэтому многие девушки "подрабатывают" в барах – торгуют собой. Вы скажете – проститутки! Может, и так, но сами девушки себя так не называют, а услышав это слово в свой адрес, обижаются. От настоящих путан они отличаются как день от ночи. Во-первых, другая цена.

Как ни странно, студентки берут меньше, чем проститутки, поджидающие клиентов на улице или подающие объявления в интернете. Для сравнения – в баре девушки просят всего 20-30 евро за ночь, а опытные проститутки 50-100 евро.

Есть еще разница. Уличные путаны предоставляют услуги всем желающим, если они платят. А студентки никуда не пойдут с вонючим, страшным и опасным типом. Студентки выбирают молодых, красивых, а главное – туристов.

О сексе за деньги они говорят только по-английски. Если попытаетесь говорить по-русски – скорее всего ничего не выйдет, девушка сделает вид, что вас не понимает.

Каждый вечер девушки в красивой одежде, с уложенными волосами, тщательным макияжем выходят на охоту. Они постоянно меняют бары, чтобы не было неприятных пересудов.

Девушки садятся к стойке либо по одной, либо парами, заказывают по коктейлю и смакуют его. Все это время они озираются по сторонам. Осматривают каждого вошедшего. Если видят возможную "жертву", подмигивают или жестом подзывают к себе. Если чурбан не понимает в чем дело, девушка сама подсаживается к нему.

Чаще всего все начинается не с цены. Интересуются, откуда мужчина приехал, зачем, надолго ли. Если ответы удовлетворяют, девушка спрашивает: может ему нужна женщина в Санкт-Петербурге. Если сказать, нужна – услышишь цену. Обычно просят 2500 рублей (35 евро), но если мужчина не соглашается, сами начинают торг.

Молодые люди, с которыми довелось общаться, говорят, что наименьшая сумма, за которую можно "снять" студентку в баре - 1500 рублей (21 евро).

Сами студентки, в отличие от проституток, не могут предложить место встречи. Об этом должен позаботиться кавалер. Если он скажет, что живет в одной комнате с друзьями, девушка предложит ему место, где можно дешево снять комнату.

В большинстве случаев плата, которую берут девушки, - это деньги за всю ночь. И чаще всего, если даже вы не захотите предаваться любовным утехам всю ночь, девушка все равно останется у вас ночевать, поскольку ее общежитие находится далеко от центра. Такси стоит дорого, вот она и будет ждать утра. Возможно, некоторые с утра едут сразу на лекции.

В последние 10 лет в Санкт-Петербурге и других крупных городах России стало довольно много. Молодые местные ребята рассказали журналисту, что раньше девушки хранили свою такую "работу" в тайне, а сейчас об этом знает вся молодежь. Между собой они даже шутят: если у однокурсницы Наташи появился дорогой телефон, ясно чем она занималась минувшей ночью.

Дмитрий с Олегом рассказали, что из-за роста конкуренции, предложение стало более разнообразным.

"Если раньше они скромно сидели в уголочке, то сейчас сами цепляют молодых людей. Появились и те, кто намеренно ведет себя вульгарно, надевают эротическую одежду и соблазняют нетрезвых посетителей клубов", – рассказали они. Иногда эти сцены напоминают публичный стриптиз, а это уже нарушение действующих правил, поэтому разгорячившихся девушек усмиряют охранники.

Если клиент понравился, то девушки любой ценой пытаются завязать с ним контакт, обмениваются телефонными номерами, может даже предложат дружбу в соцсетях. Американец или европееец – для молодых девушек это билет в другой мир. Ведь если отношения будут развиваться в правильном русле, то дело пахнет новым паспортом – ЕС или США. Вот тогда заживем.

Ну, а если серьезными отношениями и не пахнет, ничего страшного. Они предложат приехать к вам пусть ненадолго в гости и повторить, что было в Санкт-Петербурге. Конечно, билет на самолет купить должны вы. Или если такой план не выгорит, пригласит в гости к себе.

Литовцы уже успели отличиться среди местных девушек. Конечно, хвастаться нечем, но нас называют людьми западными, хвалят за вежливость, ухоженность и говорят, что мы щедрые.

Девушке, с которой журналист говорил в Fidel Bar, повезло, она встретила приятного молодого человека из Вильнюса, который заплатил ей в два раза больше, чем она просила. "Я заметила, что вы неплохо там зарабатываете", – сказала, флиртуя, красавица Олеся. Чаще всего девушки свое настоящее имя не называют. Олеся сказала, что самые плохие клиенты - британцы, поскольку они считают себя "крутыми" и особенными, поэтому общаются свысока. "Сначала пусть умоются", – сказала о них Олеся.

Подрабатывающие в барах студентки – головная боль классических путан, у которых из под носа уводят потенциальных клиентов. Уже давно между ними идет война. Поэтому если студентка появится на территории, принадлежащей проституткам – ей конец. Особенно если у проститутки есть "крыша".

Около некоторых баров и клубов можно заметить агрессивно настроенных мужчин. Это "охрана" проституток, когда таких мужчин видят студентки, они понимают, что тут им делать нечего.

Большая часть проституток Санкт-Петербурга являются членами банд, а если они независимые – общаются с преступными группировками. Если им что-то не нравится – просят помощи у товарищей. Они физически расправляются со студентками и даже их клиентами.

На улицах, где находятся бары, можно услышать страшные истории о том, что ждало таких бедолаг. Поэтому туристы, которых интересует любовь за деньги, должны опасаться не только венерических заболеваний, но и конкурирующих проституток. Если вы выходите с девушкой из бара, сначала посмотрите по сторонам, нет ли у баров таких "охранников", и не идет ли за вами кто-либо.

Для туристов, которые опасаются случайных связей, местные предприниматели открыли стриптиз-бары и клубы. Их сейчас стало меньше. Такие места называются "флирт-барами". В них платишь за вход и можешь легально флиртовать с обученными этому искусству девушками.

Конечно, весь секрет в том, что девушки обучены тянуть резину как можно дольше, расспрашивать клиента, рассказывать о себе. И лишь через 1-2 часа разговор пойдет на интимную тему. Флирт-бары – это легальное место знакомства, а что произойдет после такого знакомства - это уже личное дело девушки.

Правда, в таком заведении сначала надо заплатить 20-30 евро за напитки и закуски, а потом заплатить девушке 50-100 евро. В таких барах девушек немного, работают уже женщины постарше. И клиенты в них чаще всего старше 40 лет.

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