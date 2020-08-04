Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),
"Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные методы и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.
Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.
Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.
Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.
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