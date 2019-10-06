Новая редакция Закона об удостоверениях личности и паспортах была разработана для того, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с правилами Европейского Союза и сделать выдачу документов более удобной.

Законопроект предусматривает возможность для гражданина по его просьбе и за его счет безопасно отправить новое удостоверение личности или паспорт, передать его гражданину, опекуну или другому законному представителю лично в качестве альтернативного способа.

В настоящее время только житель иностранного государства может получить новое удостоверение личности или новый паспорт безопасным способом и по его или ее просьбе. Документ отправляется консульским учреждением.

Другое изменение заключается в том, что ребенку младше двух лет не нужно приходить в миграционный отдел или консульский отдел при подаче документов на получение удостоверения личности или паспорта. Присутствие детей в возрасте до одного года в настоящее время не требуется.

Новый закон также запрещает выдачу документов, удостоверяющих личность, если гражданину будет назначена мера предварительного заключения.