Министерство внутренних дел (МВД) представляет новый законопроект о личных документах: он позволит гражданам отправлять документы безопасным способом, детям в возрасте до двух лет не нужно будет приезжать в Департамент миграции или консульское учреждение.
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Новая редакция Закона об удостоверениях личности и паспортах была разработана для того, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с правилами Европейского Союза и сделать выдачу документов более удобной.

Законопроект предусматривает возможность для гражданина по его просьбе и за его счет безопасно отправить новое удостоверение личности или паспорт, передать его гражданину, опекуну или другому законному представителю лично в качестве альтернативного способа.

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В настоящее время только житель иностранного государства может получить новое удостоверение личности или новый паспорт безопасным способом и по его или ее просьбе. Документ отправляется консульским учреждением.

Другое изменение заключается в том, что ребенку младше двух лет не нужно приходить в миграционный отдел или консульский отдел при подаче документов на получение удостоверения личности или паспорта. Присутствие детей в возрасте до одного года в настоящее время не требуется.

Новый закон также запрещает выдачу документов, удостоверяющих личность, если гражданину будет назначена мера предварительного заключения.

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