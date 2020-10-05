Он подтвердил, что в среду правительству будет представлено предложение изменить порядок о формировании списка стран, затронутых вирусом: предлагается отказаться от нынешнего показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей.
"Соглашение было достигнуто и должно перерасти в правительственное постановление, в среду правительство это рассмотрит, отказ от показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей при необходимости изоляции в 14 дней. Вместо этого будет предложено вносить страну в список затронутых вирусом, если показатели заболеваемости коронавирусом в ней превысят показатели в нашей стране не менее чем на 10%", – заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
"Отдельно будут оцениваться третьи страны, с учетом объемов тестирования, и прочих показателей, поскольку действительно не в каждом случае можно доверять официальной информации, публикуемой страной", – сказал министр.
В данный момент в списке пораженных коронавирусом стран - 96 государств.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (31)
На этой неделе правительство Литвы будет решать...
"Эту ложь надо было ломать к чертовой матери": дирижер Константинов - о внутренней свободе и активной поддержке "Саюдиса" 30 лет назад (124)
Владимир Константинов – известная личность в...
Предлагается изменить порядок изоляции для возвращающихся из-за границы (5)
Комитет по управлению вопросами, связанными с COVID-19 ,...
Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (54)
Возвращение национализированной в советское время...
Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом (3)
Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...