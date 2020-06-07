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В Сейме была зарегистрирована поправка о том, что государство будет оплачивать обязательное медицинское страхование (ОМС) для литовских учеников, обучающихся за границей, а также для студентов.
Предлагается, чтобы государство оплачивало медицинскую страховку для обучающихся за рубежом
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"Просто никто не подумал, что могут быть и ученики такие. Студентам государство, все еще не знаю, почему, я не вижу логики, покрывает страховку, а ученикам - нет. Так почему бы не покрыть им? - утверждал Томас Томилинас, член комитета Сейма по социальным вопросам и труду и один из авторов поправки к Закону о медицинском страховании.

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Льгота будет распространяться на учеников, которые живут в Литве, но учатся в школе в стране Европейского Союза (ЕС).

Поправки предусматривают, что до 1 сентября 2023 года пособие будет также распространяться на учащихся, посещающих школы в Соединенном Королевстве, при условии, что обучение началось до даты выхода страны из ЕС.

Теперь и у студентов литовских общеобразовательных и высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения, а также у граждан Литвы и других стран, лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Литве, но учатся в странах ЕС, есть такая возможность.

Поправка была подготовлена тремя "крестьянами": Т. Томилинасом, Аушрой Папиртене и Антанасом Баурой.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он был подготовлен по просьбе матери ученицы, проживающей в Аникщяй, обучающейся в Лондонской школе искусств.

Государственная больничная касса (ГБК) сообщила BNS, что в этом году покрытие одной страховки за счет государственных средств составляет 438 евро.

Ежегодно государство страхует около 1,5 миллиона человек.

По данным ГБК, в этом взносы за страховки составят около 650 миллионов евро.

В настоящее время минимальный взнос за страховку для работающих лиц составляет 42,37 евро.

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