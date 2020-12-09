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Многим жителям Литвы вероятно не дает покоя вопрос, как мы будем праздновать Рождество? Эпидемиологическая ситуация не улучшается, а каждый четвертый пациент в больницах болеет COVID-19. Эксперты в сфере здравоохранения рекомендуют праздники проводить только в кругу своей семьи, но если вы все же хотите навестить близких, помните о действующих правилах.
Празднование Рождества будет лотереей: если кого-то будете навещать – не забывайте о нескольких правилах
© DELFI / Tomas Vinickas

Надо помнить, что нет безопасного способа посещения родственников - это лотерея.

Бывший глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас напомнил, что человек может болеть бессимптомной формой и не подозревать этого. По его словам, именно люди с бессимптомной формой способствуют наибольшему распространению заболевания.

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"Если человек все же решает навестить близких, важно, чтобы он думал, как снизить риск. Уже можно приобрести быстрые тесты на антигены, но надо помнить: если результат положительный – ехать нельзя. Если тест отрицательный, значит коронавируса нет. В любом случае надо максимально заботится о безопасности близких, с которыми вы не живете", – сказал профессор.

Важно помнить, что болеть могут и близкие, вы рискуете не только их здоровьем, но и своим. Везде действуют те же правила, даже на встрече с близкими надо быть в масках.

"Если люди сидят за столом, надо стараться соблюдать расстояние. Если люди не едят, надо быть в масках. Чтобы сделать фото, ненадолго можно снять маски. Правила те же: вдыхать как можно меньше того же воздуха, ведь в нем может быть вирус. Все остальное - лотерея", – заметил эксперт.

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