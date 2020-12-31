Праздники в Литве встретят с новыми постами и запретами: не пора ли парламенту взять инициативу в свои руки?

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш сказал, что в течение последней недели каждый день умирают 17 человек, это надо остановить.

В Литве усиленные наряды полиции будут дежурить в публичных пространствах - в парках, на пляжах и др. Генкомиссар Ренатас Пожела обещает больше внимания уделять общественным пространствам, ограничивать потоки людей.

Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что в каждом муниципалитете план будет оговариваться отдельно.

Депутат, экс-глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас заметил, что комендантский час в Литве можно было бы ввести и без одобрения парламента, но такой шаг был бы нецелесообразным. Политик отметил, что свободу людей должны ограничивать решением парламента, а не исполнительной власти.

"Когда комендантский час вводит правительство, это происходит быстро, без каких-то дискуссий, достаточно недемократично. De facto вводится элемент режима ЧП, но не через парламент, потом надо исправлять положение, обсуждать вопрос в комитетах.

На Рождество люди сутками не могли попасть к близким в других городах. Свобода перемещения людей ограничена максимально. Достаточно драконовские меры были введены без участия парламента. То же самое касается ограничения хозяйственной деятельности: большие торговые центры работают, а малый бизнес закрыт и правящее большинство отказывается обсуждать даже символические резолюции. Литва выбрала такую модель, что с начала пандемии весной парламент оказался в стороне. Избранные людьми депутаты взяли и отстранили от решения этих вопросов, передали власть в руки правительства", – пояснил Бакас.

По его словам, не надо думать, что, если парламент введет режим чрезвычайного положения, автоматически будут активированы все ограничения прав человека – свободы слова, свободы на перемещение, ограничения хозяйственной деятельности. Парламент каждое такое ограничение должен обсуждать отдельно.

"Режим ЧП не означает, что все сразу ограничат. Парламент выбирает, какие права надо ограничивать и в каком объеме", – сказал депутат.

Эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс сказал Delfi.lt, что говорить о введении режима ЧП можно, если есть конституционное основание. Согласно 144 ст. Конституции ЛР 144 гласит: "При возникновении в Государстве угрозы конституционному строю или общественному спокойствию Сейм может на всей территории государства или ее части ввести чрезвычайное положение. Его продолжительность – до шести месяцев.

В период между сессиями Сейма в безотлагательных случаях такое решение имеет право принять Президент Республики, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для рассмотрения этого вопроса. Сейм утверждает или отменяет решение Президента Республики.

Чрезвычайное положение регулируется законом".

"Есть два основания для введения режима ЧП в Литве, сейчас в Литве этих оснований нет. Нет никакой угрозы конституционному строю – парламент, правительство, президент функционируют. Есть ли угроза общественному порядку? Нет. Никто не бьет окна, нет бунтов. Значит нет повода для введения режима ЧП", – сказал профессор.

Бакас уверяет, что основание есть. "На самом деле есть угроза конституционному строю. Система здравоохранения по показателям заболеваемости Литва одна из но положение очень тяжелое, ситуацию должны серьезно обсудить не только на заседании правительства", – считает депутат.

Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис напомним, что по действующему порядку, в Литве ограничено движение между муниципалитетами, будут контролировать ситуацию в общественных местах, где собирается много людей - в парках, на пляжах и т.д.

"Люди могут ходить, но если где-то будут установлены ограничивающие движение знаки, то автомобили туда проехать не смогут. Если будет огорожена территория, то и пройти нельзя будет", – отметил он.