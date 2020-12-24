Праздники в Литве в условиях карантина: спектакли, 3D поездка в Лапландию

Пандемия не всегда что-то забирает, иногда дает. Например, в новогоднюю ночь можно наслаждаться удаленным гала-концертом Метрополитен оперы с участием известных звезд: Мэттью Поленцани, Хавьером Камареной, Притти Йенде и др. За 16 евро (20 долларов США) вашу семью ждет программа из 18 произведений.
Авиакомпания Finnair за 10 евро предлагает виртуальный полет в Рованиеми, к Полярному кругу, на родину Санта Клауса. Вырученные деньги
компания пожертвует пострадавшим от коронавируса детям, которых опекает UNICEF.
С 25 по 30 декабря организуют 8 таких перелетов по 30 минут. Дети увидят Северное сияние, лапландскую природу, украшенный гномами Рованиеми и резиденцию Санта Клауса.
Многие театры создали возможность купить билеты на удаленные спектакли, но есть и бесплатные альтернативы. Например, театр ONL1NE – созданным национальным Каунасским драматическим театром.
Государственный шяуляйский драматический театр поделился приглашениями на спектакли через фейсбук.
Желающие могут участвовать в виртуальных играх "Игры разума". Надо зарегистрироваться на Protų kovos. Vilniaus kalėdinis iššūkis и ждать назначенного времени. Эти игры состоятся 30 декабря с 17 ч.
Можно также посетить виртуальные рождественские городки, купить там праздничные подарки, осмотреть городскую елку.
На странице портала Delfi Pasakų Kalėdos (Сказочное Рождество) известные люди Литвы читают для детей больше 30 произведений.
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