Мариямпольская полиция сообщает о нескольких бытовых конфликтах с участием нетрезвых людей. 24 декабря ночью полиция усмиряла пьяного (1,73 промилле) 51-летнего мужчину в Вилкавишкском районе, который избивал 48-летнюю женщину.

В другой деревне Мариямпольского района бытовой конфликт произошел 25 декабря, в 14 ч. дня. Полицейские разнимали двух нетрезвых мужчин. В организме одного из них было 2,83, другого – 2,17 промилле. 53-летний зачинщик конфликта был закрыт в КПЗ.

26 декабря полиция разнимала драчунов в Юрбаркасе. 39-летнего мужчину (1,43 промилле) подозревают в избиении 46-летнего (2,38 промилле).

Работа в праздники была и у Каунасской полиции. 26 декабря после обеда полицию вызвали в Каунасский район, где 36-летний мужчина избивал 37-летнюю женщину. Мужчина был пьян (2,03 промилле).

Через несколько часов в Каунасе заметили странно маневрировавшего водителя. Выяснилось, что 25-летним мужчина был не только пьян (2,06 промилле), но и без прав на вождение.

В Вильнюсе 26 декабря полиция остановила пьяного водителя (3,33 промилле). Через несколько часов в Вильнюсском районе полиция остановила еще одного пьяного мужчину - 3,67 промилле. 34-летнего мужчину остановили в Скайдишкес, а в Пагиряй нетрезвый водитель не остановился по требованию полиции, поэтому экипаж преследовал его. В организме водителя было 2,06 промилле.

26 декабря в полицию позвонила женщина, которую муж бил поленом. В организме нетрезвого 36-летнего мужчины было 3,09 промилле. Его закрыли в КПЗ, а его супругу осмотрели врачи. Женщина также была пьяна – 2,84 промилле.

Конфликт между пьяными сожителями произошел и в Пакруоисе. 49-летний мужчина ударил свою 40-летнюю сожительницу ножом. Пострадавшая находится в больнице, а мужчину доставили в КПЗ. Оба сожителя были пьяны – в их крови было больше двух промилле.

Нетрезвые сожители подрались и в Купишкисе. В 9 ч. был задержан 37-летний мужчина, который избивал 32-летнюю сожительницу. В организме было 3.42 промилле. В 21 ч. в Купишкисе нетрезвая (2,19 промилле) женщина избивала 50-летнего сожителя.

Немало пьяных конфликтов произошло и в Паневежисе: в одном случае сын бил отца, в другом молодого человека избил отчим.

В Биржай 26 декабря 29-летний нетрезвый (2,42 промилле) мужчина бил свою мать, мужчина был задержан.

25 декабря в Биржай мужчина до смерти забил свою собаку.

В Каунасе, в Гарляве, было обнаружено тело 67-летней женщины. В КПЗ был закрыт 66-летний нетрезвый подозреваемый.

25 декабря были задержаны и пьяные полицейские - в Гарляве автомобилем управлял нетрезвый (0,92 промилле) полицейский ГКП Каунасского округа, а в Вильнюсе нетрезвый (1,88 промилле) сотрудник Службы общественной безопасности ударил нетрезвую женщину (3,32 промилле).

26 декабря до обеда в Вильнюсе полиция задержала 15 нетрезвых водителей. "Рекордсменом" стал водитель в организме которого было 3,49 промилле.

В праздники был задержан водитель, который забыл зарегистрировать автомобиль, прикрутить номера и поменять резину на зимнюю.

Полиция предупреждает, что несмотря на то, что праздники завершились, рейды продолжатся по всей Литве.

Заведующий отделением интенсивной терапии Клайпедской университетской больницы Ричардас Славинскас сказал в интервью журналистам телевидения Lrytas, что нетрезвые лица представляют опасность не только для окружающих, но и для самих себя.

"Пьяным все равно, они не видят ни униформу полиции, ни униформу служащих. Ему бабушка может привидеться в виде ведьмы на метле, смерти с косой. И он может начать бороться с ней, вот и представьте, что будет делать накаченный молодой человек с пожилой женщиной. Он не понимает, что делает. Их надо привязывать к кроватям", – рассказал Славинскас о последствиях воздействия алкоголя.

Врач рассказал, что очень часто сильно напиваются возвращающиеся на родину эмигранты. По его словам, им хочется показать, сколько они зарабатывают и теряют чувство меры.

Директор Клайпедского филиала Наркологического центра Вайда Карулайтене сказала Lrytas, что все чаще в руки врачей попадают 12-15-летние подростки. По ее словам, с такими проблемами сталкиваются не только дети из асоциальных семей.

Врачи предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к печальным последствиям, например, инфаркту, так как после пьянки кровь густеет. По данным Института гигиены, основная причина смерти жителей Литвы – сердечно-сосудистые заболевания – вызваны чрезмерным употреблением алкоголя.