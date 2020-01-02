После праздников елки в столице Литвы можно утилизировать, не загрязняя окружающую среду, цивилизованно и бесплатно. Собранные деревья потом утилизируют, из них сделают топливо или компост. Со специальных площадок елки регулярно будут вывозить с 6 по 31 января.

Вильнюсская мэрия призывает горожан не выбрасывать елки около контейнеров с мусором, не бросать во дворах, загрязняя территорию. Город заботится о том, чтобы площадки сбора елок были в каждом районе. Елки уберут компании Stebulė, Mano aplinka и VSA Vilnius (все площадки можно найти на сайте: https://vilnius.lt/lt/2019/12/31/vilniuje-80-aiksteliu-nupuostoms-eglems-surinkti/).

Если в этом году вы поставили елку в горшке, то специалисты муниципалитета предлагают посадить ее на опушке ближайшего леса – рядом с другими елками. Если в таком месте растут елки, значит почва там подходящая. Рядом с многоквартирными домами елки сажать не рекомендуют, поскольку в будущем елка будет бросать тень и препятствовать попаданию света в окна. А если елку посадят над инженерными сетями, то ее могут уничтожить во время работ или сама она не приживется.

Елки бесплатно можно отдать на всех действующих в столице площадках, где собирают крупногабаритный мусор (за исключением площадки на ул. Пумпену, 10) и на площадках, где собирают утильсырье. Всю актуальную информацию можно найти на сайте http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Елки принимает и ЗАО Juknevičiaus kompostas (ул. Лепкальнё, 172, время работы: 8.30 – 16.30 (с понедельника по пятницу). Здесь принимают как срубленные деревья, так и елки в горшках.

Специалисты напоминают, что лапником можно укрыть растения в садах или во дворах домов.

6 января, в 18 ч. во дворе Дома учителя состоится мероприятие для всей семьи "Прощай, рождественская елка", все желающие могут принести елки во двор Дома учителя и вместе проводить их назад в лес.

Мэрия напоминает, что за неправильную утилизацию елок грозит штраф в размере до 140 евро. Кроме того, с 1 января 2020 года действует новый порядок, в соответствии с которым крупногабаритные отходы, оставленные у контейнеров вывозить будут, но за их вывоз будут выписывать отдельные счета, которые придется оплачивать жителям домов, около контейнеров которых этот мусор был брошен.

Жителей призывают сообщать в муниципалитет о случаях нарушения порядка утилизации отходов.