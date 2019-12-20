Праздники не за горами, а зимней погоды не прогнозируют

Немного прохладнее будет в Жемайтии: в Тельшяй и Шилале 4, в Таураге около 5 градусов. На юге условия на дорогах местами осложнит туман. В Каунасе и Алитусе будет 4, в Вильнюсе до 3 градусов тепла.

В субботу ночью по-прежнему будет сухо, только местами возможен небольшой дождь. Менее облачно будет у моря. Температура в большинстве районов будет 1-3 градуса. Днем с запада приблизится циклон, облачность увеличится, однако осадки будут небольшими, местами ожидается морось. В Паневежисе и Шяуляй будет 4, в Каунасе и Вильнюсе 5, в Клайпеде до 6 градусов тепла.

В воскресенье прогнозируют теплую, но более сырую погоду. Дождь прогнозируют на большей части территории страны, ночью ожидается небольшой дождь, днем сильный дождь будет идти на востоке и на юге. И ночью и днем будет выше нуля, возможен небольшой туман.

Ночью будет 2-6, а днем местами 4-6 градусов тепла. В начале новой недели перемен не прогнозируют: часто будут идти небольшие дожди, а температура будет нехарактерной для декабря.