В пятницу днем в Литве прогнозируют пасмурную погоду, особых осадков не ожидается. Прояснения возможны на западе. На взморье будет 6-7 градусов тепла.
© DELFI / Karolina Pansevič

Немного прохладнее будет в Жемайтии: в Тельшяй и Шилале 4, в Таураге около 5 градусов. На юге условия на дорогах местами осложнит туман. В Каунасе и Алитусе будет 4, в Вильнюсе до 3 градусов тепла.

В субботу ночью по-прежнему будет сухо, только местами возможен небольшой дождь. Менее облачно будет у моря. Температура в большинстве районов будет 1-3 градуса. Днем с запада приблизится циклон, облачность увеличится, однако осадки будут небольшими, местами ожидается морось. В Паневежисе и Шяуляй будет 4, в Каунасе и Вильнюсе 5, в Клайпеде до 6 градусов тепла.

В воскресенье прогнозируют теплую, но более сырую погоду. Дождь прогнозируют на большей части территории страны, ночью ожидается небольшой дождь, днем сильный дождь будет идти на востоке и на юге. И ночью и днем будет выше нуля, возможен небольшой туман.

Ночью будет 2-6, а днем местами 4-6 градусов тепла. В начале новой недели перемен не прогнозируют: часто будут идти небольшие дожди, а температура будет нехарактерной для декабря.

Общество

Праздники не за горами, а зимней погоды не прогнозируют

В пятницу днем в Литве прогнозируют пасмурную погоду,...

Remigijus Šimašius

Мэр Вильнюса ответил Кремлю: спасибо, Москва, но такая любовь нам не нужна (276)

Просим разрешить провести бесплатный концерт на...

"Проблема наших соседей — наша проблема". В Вильнюсе прошла акция протеста против интеграции Беларуси и России (30)

В Вильнюсе в четверг, 19 декабря, напротив посольства...

У сына Пярнаваса проблемы с продажей алкоголя: не смог доказать суду, что не знал о своих правах (3)

Сын бывшего генерального комиссара, а ныне атташе...

В Вильнюсе повышают плату за детские сады (7)

До сих пор жители литовской столицы платили за питание...

TOP новостей

Remigijus Šimašius

Мэр Вильнюса ответил Кремлю: спасибо, Москва, но такая любовь нам не нужна (276)

Просим разрешить провести бесплатный концерт на...

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ в Москвее, есть погибшие и раненые (204)

Возле здания ФСБ России на площади Воровского...

Праздники не за горами, а зимней погоды не прогнозируют

В пятницу днем в Литве прогнозируют пасмурную погоду,...

На улицах скоро начнут действовать новые радары: информации о месте их установки не будет (32)

Литовская дорожная полиция в сентябре рассказала, что...

Живущий в Литве фигурант "Московского дела": бросил пустую бутылку в сторону Росгвардии - не мог смотреть на жестокие избиения (129)

"Сотрудники Росгвардии били мирных протестующих с...