Прогнозы синоптиков на ближайшие дни, безусловно, не являются оптимистичными. Бьющий температурные рекорды декабрь останется теплым и на Рождество, а в канун Рождества ожидаются проливные дожди.
"Рождество будет дождливым, облачным, но теплым, - сказал LNK синоптив Тадас Кантаутас. - Весь сочельник будет довольно дождливым, особенно в восточных частях страны".
Ночью перед Сочельником ожидается около 2-6 градусов тепла, а днем - 3-7 градусов.
"Рождество также будет облачным, ожидается дождь, но слабый", - сказал Т. Кантаутас.
Те, кто ждет снега, будут разочарованы - снега не будет. Потепление климата, похоже, также диктует погоду в Литве, поэтому снежные бури и метель остаются только в памяти.
И все же жители Вильнюса надеются на рождественское чудо. "Рождество еще не наступило, может быть, дождемся снега", - сказал собеседник LNK.
Но к Новому году погода изменится и будет похожа на зимнюю. "Похоже, что в выходные погода станет немного зимней", - сказал Т. Кантаутас, добавив, что ночью температура должна упасть ниже нуля. - А днем будут около 0 градусов. Ожидаются дожди, слякоть, снег. "
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