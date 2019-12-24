Рождество уже на носу, а столбики термометра по-прежнему растут. И хотя вильнюсец, говоривший с LNK, улыбнулся и сказал, что все еще надеется на снежное рождественское утро, синоптики реалистично посмотрели на ситуацию и сказали, что, к сожалению, погода в праздники больше будет напоминать осень, а не зиму.
© DELFI / Andrius Ufartas

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни, безусловно, не являются оптимистичными. Бьющий температурные рекорды декабрь останется теплым и на Рождество, а в канун Рождества ожидаются проливные дожди.

"Рождество будет дождливым, облачным, но теплым, - сказал LNK синоптив Тадас Кантаутас. - Весь сочельник будет довольно дождливым, особенно в восточных частях страны".

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Ночью перед Сочельником ожидается около 2-6 градусов тепла, а днем - 3-7 градусов.

"Рождество также будет облачным, ожидается дождь, но слабый", - сказал Т. Кантаутас.

Те, кто ждет снега, будут разочарованы - снега не будет. Потепление климата, похоже, также диктует погоду в Литве, поэтому снежные бури и метель остаются только в памяти.

И все же жители Вильнюса надеются на рождественское чудо. "Рождество еще не наступило, может быть, дождемся снега", - сказал собеседник LNK.

Но к Новому году погода изменится и будет похожа на зимнюю. "Похоже, что в выходные погода станет немного зимней", - сказал Т. Кантаутас, добавив, что ночью температура должна упасть ниже нуля. - А днем будут около 0 градусов. Ожидаются дожди, слякоть, снег. "

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