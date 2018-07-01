"Cколько здесь сердечного тепла! Очень важно, что вас много: здесь объединяются литовцы всего мира, – сказала президент Литовы Даля Грибаускайте, под патронатом которой в этом году проходит Праздник песни. – У нас здесь 24 общины из-за рубежа и 20 национальных общин Литвы. И каждый хочет показать лучшее, что у них есть. Такая выставка работ народных мастеров и ярмарка была организована здесь тридцать лет назад, в 1988 году. Поэтому сейчас литовцы всего мира смогли вновь объединиться здесь практически во второй раз. Очень важно, чтобы вы были вместе с нами всю неделю. Важнее всего, что Литва является для всех литовцев тем местом, где можно встретиться, которое обязательно нужно любить, потому что это – наша Родина".

Президент посетила спешно воздвигнутый на Ратушной площади палаточный городок, где представляли свою деятельность три десятка литовских общин из Австралии, США, Швейцарии, Исландии, стран Южной Америки и др. Принимал главу государства и павильон представителей национальных общин Литвы.

"Нашему государству важно, что в этом празднике принимают активное участие и национальные общины Литвы, – сказала директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики Вида Монтвидайте. – Основной акцент мероприятий – "Объединим Литву". Много литовцев живёт за рубежом, в самой же Литве проживают представители полутора сотен народов: для них Литва стала домом. Поэтому естественно, что праздник Литвы стал праздником и для всех национальных общин".

Разместить многочисленных представителей 14 национальных общин в тесном пространстве небольшого павильона организаторам удалось благодаря постоянной ротации участников мероприятия. Ради удовольствия на протяжении пары часов представить сделанные собственными руками фигуры из соломы белоруска Валентина Винничек добиралась в Вильнюс из расположенного в 50 км Островца 12 часов: по случаю праздника в литовской столице на государственной границе образовались длинные очереди.

"Я педагог дополнительного образования, семь лет работаю в Центре творчества детей и молодёжи. Веду кружок соломоплетения, бисероплетения. Этим я занимаюсь уже более двадцати лет, – сказала Валентина Винничек. – Детям я всегда говорю: знание за плечами не носить, научитесь, потом всегда на булку хлеба, на пакет молока вы этим заработаете, потому что работы пользуются спросом, и в жизни это всегда пригодится. Мои работы покупают и в Германии, и в Америке. В Вильнюсе меня встретили очень тепло, очень радушно, всем понравились мои работы, я получила море эмоций. У нас в Беларуси люди к этому привыкли, а у вас – нет. Соломоплетение – это наше исконно белорусское мастерство. В Литве такого нет".

Идея организовать мероприятие, объединившее весь мир в литовской столице, принадлежит руководителю Общины литовцев мира Дале Хенке.

"Мы все на этой площади на протяжении всех дней праздника – как одна семья, все вместе мы будем праздновать столетие восстановления независимости Литвы, – отметила Даля Хенке. – Это символизирует, что мы все – один народ, неважно, где мы живём, и какое у нас гражданство".

По словам Дали Хенке, в Общину литовцев мира входят представители литовского народа, живущие в 45 странах. Члены организации, кроме сохранения традиций, особенностей культуры, занимаются и привлечением инвестиций и туризма в Литву.

"Лично для меня это чувство общности бесконечно сильное, – поделилась руководитель Общины литовцев мира. – Неважно, что за границей мы соединяемся в семьях, учимся, работаем. Важнее всего не терять связей с Литвой, нашим отечеством, и когда-нибудь вернуться сюда с багажом знаний, капиталом и международным опытом. Надеюсь, что эта прекрасная традиция будет продолжаться и дальше. Используйте каждую возможность приехать в Литву. Община литовцев мира, которая в этом году отмечает шестидесятый юбилей, – это тот мост единства, который мы все вместе обновляем, модернизируем и укрепляем".

Праздничные мероприятия будут продолжаться всю неделю до Дня государства, 6 июля. В день коронации Миндаугаса парад торжественных событий завершит День песни "Пусть единство процветает" в парке Вингис.