"В этом году я получила предложение помочь работать на кухне, все официально - договор, обещали деньги, хорошие условия труда и даже питание, это понравилось. Но на месте все было иначе", – писала работница, не пожелавшая назвать свое имя.

По ее словам, на кухнях – страшный беспорядок и грязь.

"Повара ничего не успевают, работают и днем и ночью, не спят. Нас как вещи возили из одного учреждения в другое и велели делать всю черную работу - чистить холодильные помещения при минусовой температуре, таскать по лестницам мешки с картошкой и ящики, а мужчины, привозящие еду стояли и ничего не делали", – писала женщина.

Она прибавила, что многие работники спят на полу - матрасы дали не всем.

"Моей подруге дали надувной матрас, но через час он спустился, так и спала на полу", – рассказала она.

По словам женщины, за красивым праздником скрывается рабство.

"Проработав 16 ч. я собрала вещи, сама купила билет и уехала домой. Самое интересное, что я даже не знаю, заплатят ли мне обещанные за такой тяжелый труд деньги", – писала женщина.

DELFI она сказала, что договор с ней был подписан. Ее работодатель - компания Epsilon LT, но DELFI в этой компании ответили, что они только посредники по найму временных работников.

Сама женщина не может сказать, в какой компании ее послали работать. "Честно говоря, нас там так быстро развезли и разбросали по школам, что я точно не знаю, ни кто глава, ничего. Вообще информации было мало", – заметила она.

Об условиях труда рассказала и повар, которая послала заявление главе Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Дарюсу Ремейке.

В анонимном письме она указала, что работает поваром в одной из школ Радвилишкиса, в компании Kretingos maistas.

Kretingos maistas сейчас называется Bruneros. Это одна из компаний, выигравших конкурс на организацию питания во время Праздника песни. Недовольство в связи с оказываемые ею услугами были высказаны 2 июля.

Повар писала, что уже две недели в Радвилишкисе готовили и замораживали тефтели из птицы.

"Если эту работу так можно назвать, поскольку "замораживаем" при помощи обыкновенного бытового холодильника, в котором нет функции "заморозка". Тефтели готовим для участников Праздника песни. "Замороженные" тефтели из Радвилишкиса забирает водитель и везет их на склад ЗАО Pontem, где-то в Науининкай, около табора в Вильнюсе. Конечно, "замороженные" тефтели везут на машине без холодильника, это было при температуре 26 градусов", – писала женщина.

Она сказала, что тефтели готовят не из самой свежей курятины, да и хранят их в холодильниках битком набитых "замороженными" тефтелями.

"Мы говорили руководству компании, что не можем готовить в таких условиях, не можем возить на машинах без холодильников, участники праздника могут отравиться, но на наши замечания внимания не обратили, только сказали - "если не нравится - уходите", – писала женщина.

Пресс-секретарь ГПВС Юргита Савицкайте информировала, что ГПВС жалобу получила 2 июля. Сегодня проводится проверка указанных объектов. Ее проводят сотрудники Шяуляйского отделения ГПВС.

В эти дни поступили две жалобы - в одной жаловались на качество еды, а в другой было указано, что не всем участникам хватило еды. Обе жалобы подтвердились. Некачественную пищу запретили выдавать участникам. Организатора питания обязали исправить ситуацию.

Между тем участники праздника делятся фотографиями получаемой пищи. В редакцию обратилась возмущенная мать одного из участников праздника.

"Вчера была статья с фотографиями еды. Созвали экстренное совещание? Интересно, о чем там говорили? Какие выводы сделали? Сегодня утром мой ребенок прислал фото завтрака - он не только не прожарен, но и подан с прокисшей сметаной", – возмущалась женщина.