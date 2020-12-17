Главная достопримечательность рождественской столицы – рождественская елка на Кафедральной площади. Елка буквально завораживает разными огнями.
Напротив елки можно увидеть украшенные праздничными огнями деревья.
Красочный проспект Гедиминаса радует рождественскими украшениями, словно из зимней сказки.
Около Литовского национального музея красочными огнями украшен дуб, а рядом с ним - скамейка, сидя на которой можно любоваться красочным городом.
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