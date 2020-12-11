Такие меры поддерживает и профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас, который считает, что ограничение общения сократит количество больных. Об этом Слушнис и Станкунас рассказали в интервью на Žinių radijаs.

"Нельзя сказать, что ситуация неконтролируемая, но этого контроля осталось немного, так можно сказать. (...) Мы точно даже не знаем, какая у нас эпидемиологическая ситуация", – констатировал Станкунас.

Слушнис заверил, что у правящих есть план по обузданию пандемии, но они не предают его огласке, чтобы жители не спешили собираться вместе, переезжать из города в город, встречаться. Он заверил, что будут предприняты жесткие меры.

"Будут предприняты самые жесткие меры. Вирус поддается контролю, это могут сделать люди – это факт. Поскольку все зависит от самодисциплины, не у всех пропадает желание ездить по магазинам, мигрировать, значит, нужны жесткие меры. Будут на практике запрещены перемещения между городами. Многое будет запрещено", – признал он.

Он сказал, что ситуация в больницах настолько плоха, что придется "сортировать" пациентов на тех, кто может обойтись без помощи, а кто нет.

"Чтобы этого избежать, придется ввести самые жесткие меры", – сказал депутат, заметив, что эти запреты примут в кратчайшие сроки, раньше, чем через неделю.

"Мы не хотим точно указывать время, чтобы не было как при временной власти - говорят заранее, и начинается суматоха, люди бегут по магазинам, больше ездят", – продолжил Слушнис.

Станкунас и Слушнис высказываются за жесткий карантин, без которого, по их мнению, в данной ситуации не обойтись.

"Если мы точно закроемся и все сделаем правильно, то между Рождеством и Новым годом уже будем видеть спад новых случаев, все зависит от людей, их поведения", – сказал Станкунас.