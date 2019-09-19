Ароматические вещества предлагается запретить с июля следующего года. Сторонники инициативы говорят, что использование таких веществ (с ароматами вишни, ванили или мяты) в электронных сигаретах может вызвать у молодежи зависимость от никотина.
Такой запрет введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.
С этой инициативой выступил член фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Миколас Маяускас.
Под ней подписались представители всех фракций Сейма, в том числе и глава фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис.
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