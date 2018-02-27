В предвыборной программе правящие обещали изменить налоги, ввести прогрессивные налоги. Однако прошло еще меньше половины срока полномочий, а уже стало ясно, что от таких планов они отказываются.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Минфин зарегистрировал проект выводов правительства, в котором предлагается не одобрять поправки к закону о подоходном налоге, предложенные консерваторами Жигимантасом Павилёнисом, Паулюсом Саударгасом и Лауринасом Кащюнасом.

В них предлагалось вместо нынешнего 15% подоходного налога, облагать 12% тарифом доходы до 1800 евро в месяц, а доходы, превышающие эту сумму – 19% тарифом.

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DELFI напоминает, что перед выборами правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в предвыборной программе обязалась: "в долгосрочной перспективе снижать неравенство доходов, реформировать налоговую систему и ввести прогрессивные налоги, когда к этому будет благоприятно относится общество".

Однако в выводах Минфина по проекту сказано, что из-за существования необлагаемого налогами минимума (ННМ) прогрессивность налогов есть и сейчас:

"С 1 января 2018 г. ННМ с 310 евро увеличили до 380 евро. Такие поправки позволяют сделать так, что налоги для минимальной зарплаты составляют 0,75%, если доходы 500 евро - 5,1%, если 800 евро – 11,6%, а больше 1160 евро – 15%".

Кроме того, прогрессивность налогов якобы обеспечена и другими мерами: a) при установке максимальных выплат из "Содры" и неограниченных налогах; б) при введении налога на недвижимость.

Минфин предлагает не одобрять введение прогрессивных налогов и потому, что это снизит поступления в бюджет на 170 млн. евро.

До 9 апреля 2018 г. работу должна завершить рабочая группа, созданная министром финансов, которая должна предложить изменения налоговой системы – например, объединить содровские взносы с подоходным налогом.

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