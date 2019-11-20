Из подготовленной Минфином информации на 2020 год видно, что в 2017 г. дивиденды и налог на прибыль госкомпаний составили 81,3 млн. евро, в 2018 г. – 175,4 млн. евро, в 2019 г. – 206,3 млн. евро, а в 2020 г. - 165,6 млн. евро.



Минфин указал DELFI, что о том, какие планы госкомпаний на дивиденды и налоги его информирует Агентства наблюдение и прогнозов.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал DELFI, что экономическая ситуация обусловлена снижением дивидендов и поступлений за счет налога на прибыль.

"Это естественно, ведь рост экономики замедляется, а компаниям надо инвестировать, чтобы гарантировать деятельность. Кроме того, некоторые компании формируют дополнительные резервы, конечно, влияют и результаты деятельности, связанные с регулируемой деятельностью", – сказал он и прибавил, что ситуация разных компаний отличается.

На встрече с депутатами министр сказал, что часть распределяемых дивидендов и прибыли составляет 60-80%.

"Этот показатель в некоторых случаях превышает стандартный показатель частного сектора; если сделать до 100%, то мы лишим компании возможности инвестировать", – сказал министр.

В публичном пространстве все больше говорят о том, что госкомпании могли бы давать больше средств бюджету. Тогда эти деньги могли бы пойти на повышение пенсий, "детских" денег. Министр так не считает.

"Всегда прогнозировать показатель прибыли намного сложнее, ведь это зависит от массы переменных. Поэтому дивиденды считаются неподходящим источником для финансирования долгосрочных социальных обязательств, ведь они меняются", – сказал министр.

Он напомнил, что часть дивидендов идет в госрезерв, который нужен на случай кризиса.

"А что касается эффективности управления, то тут сделано немало шагов, чтобы имуществом управляли эффективнее, но конечно, можно найти хорошие примеры о чем и как надо позаботиться", – считает министр.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис убежден, что сумма дивидендов и налога на прибыль госкомпаний в следующем году не должна быть меньше, чем в этом.

"Замедление роста экономики не может быть причиной этого, поскольку это все-таки рост, а не "сжатие" экономики, из-за которого могут снизится доходы и прибыль.

План получения меньших дивидендов и налога на прибыль может быть только в случае планирования, например, больших инвестиций", – сказал экономист.

Он отметил, что даже в таком случае это было бы ошибкой.

"У литовских госкомпаний есть странная особенность – необоснованно большую часть деятельности финансируют за свой счет, не берут в кредит, если сравнивать с частным сектором или государственными компаниями других стран" – сказал Мачюлис, заметив, что сейчас свой капитал дороже взятого в кредит.

Экономист считает, что есть альтернативы. Он не согласен с аргументом Шапоки, будто за счет дивидендов нельзя финансировать долгосрочные социальные обязательства.

"Можно сказать, что на выполнение долгосрочных обязательств деньги выделяют за счет разных налогов, они растут в силу естественного роста экономики примерно на 0,5 млрд. евро в год, а на однократные дополнительные расходы можно выделять средства, полученные за счет госкомпаний.

Но тем не менее в бюджете нет такого принципа, что все средства – целевые. Никто не говорит, что деньги НДС идут на "детские" деньги, акцизов - на дороги, а налоги – на осуществление других целей. Я не думаю, что надо придавать этому большое значение.

С другой стороны, даже если доходы и дивиденды компаний колеблются, все равно их планирование в бюджете дисциплинирует госкомпании: поднимается планка, чего государство требует от компаний, чего косвенно требуют жители", – сказал экономист.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что надо рассматривать каждую госкомпанию в отдельности и выяснять, почему снижается поступление в бюджет. Он отмечает, что это может быть как результат инвестиций, так и приближающихся выборов.

"Если иметь в виду, что прибыль госкомпаний в Литве меньше, чем на Западе, особенно если сравнивать со Скандинавией, то все же должна быть тенденция прибыльности, а также – ее роста.

Это может быть связано с тем, что в следующем году будут выборы или тем, что компания предоставляет социальные услуги (отчасти – ситуация "Литовской почты"), или больше инвестирует, поэтому прибыль снижается, но, конечно, инвестиции могут быть как целесообразные, так и нецелесообразные", – сказал экономист.

Он подчеркнул, что необходимо повышать эффективность и прибыльность госкомпаний, если мы хотим в будущем привлечь частные компании.