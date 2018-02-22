Сейчас действует правило максимальных выплат из "Содры" - неважно, сколько налогов платит человек, он получает не больше установленной максимальной суммы в случае болезни или выхода на пенсию.

Одинаковые пенсии будут у того, кто получает зарплату в 5000 и в 10 000 евро. И это несмотря на то, что с 10 000 евро человек платит больше налогов.

Кроме того, всем людям, которые застрахованы обязательным страхованием здоровья (ОНЗ) гарантируются одинаковые финансируемые государством услуги, несмотря на то, что в некоторых случаях сумма уплаченного ОНЗ отличается в десятки и сотни раз.

Во многих странах, где действует похожая система социальной защиты, есть не только максимальный порог выплат, но и установлены максимально возможные взносы.

К примеру, В Германии это 6350 или 5700 евро в месяц (зависит от места жительства). Если человек зарабатывает больше, налоги считают только с этой суммы.

Правда, во многих других странах большие доходы облагаются большими налогами. В той же Германии большие доходы облагаются налогом 45%, а низкие – 14%. В Литве для всех действует стандартный подоходный налог - 15%.

В Литве о максимальных взносах в "Содру" говорят уже много лет, но пока ничего не сделано. В последний раз эта тема поднималась в прошлом году, но решение не было принято.

"В прошлом году больше внимания уделяли уравниванию социальных взносов для тех, кто работает на себя. Вопрос введения максимальных взносов будет решаться в ходе совершенствования системы. Это связано с налогами. С учетом этого принятие решения отложили", – так Соцмин объяснил, почему не были приняты решения по этому вопросу и заметил, что не исключено, что к нему вернутся.

По данным Соцмина, в 2017 г. в Литве было 10 400 человек (почти 1% всех работающих), которые получали в месяц больше 5 средних зарплат (3706 евро).

Если бы ввели максимальные взносы, то "Содра" не получила бы 115 млн. евро:

"Однако с целью снижения возможности злоупотребления выдвинуто предложение ограничивать не месячные, а годовые доходы, с которых платят налоги (до 60 средних зарплат), в таком случае в 2017 г. сумма неуплаченных налогов в "Содру" и ОНЗ при тарифе 39,5% составила бы 82,7 млн. евро.

Минфин информировал DELFI, что до 9 апреля 2018 года рабочая группа под руководством министра представит предложения в связи с изменением налоговой политики, снижением "теневой" экономики.

Экономист Раймондас Куодис рассказал, что уже больше 10 лет по нескольким причинам предлагал разным правительствам ввести максимальные взносы в "Содру".

"В первую очередь для одних - это жестокий налог, для других - прибыльная инвестиция. Если человек за свою жизнь больше заплатил системе, чем получил из нее, для него это налог. И наоборот – если кто-то получил больше выплат, чем заплатил взносов – для него это хорошая инвестиция.

От этого отношения зависит и поведение людей. Мужчины должны платить меньше налогов в "Содру", поскольку они живут меньше, чем женщины.

С другой стороны, в Литве много людей, которых политики по сути освободили от взносов в "Содру" – это деятели искусства, работающие на себя, фермеры. Они ничего не должны получать, поскольку ничего не платили в "Содру", или получать нищенскую базовую пенсию. Но зачем им платить, если есть надежда, что власти помогут им выплатами?" – сказал собеседник.

Экономист Юстас Мундейкис не считает, что надо спешить с введением максимальных взносов в "Содру".

"В Литве надо переоценить всю налоговую систему, а не дергать отдельные винтики. Поэтому я против изменения отдельного налога или введения максимальных взносов.

Есть аргументы за и против, но нет подсчетов, связанных с экономическими последствиями такого решения. Я думаю, этот вопрос надо обсуждать публично, а решение надо принимать только вкупе с общей налоговой реформой и реформой пенсионной системы", – сказал он.

Он признал, что в Германии есть максимальные взносы. Но напомнил, что там есть прогрессивные налоги. В Литве нет ни того, ни другого, поэтому сравнивать две системы сложно.

По подсчетам Мундейкиса, стоимость рабочего места с зарплатой 1000–2000 евро "на бумаге" в Германии дешевле, чем в Литве и только при зарплате больше 3000 евро в Литве рабочее место будет дешевле.

"Литва уже сейчас может конкурировать за талантливых и хорошо оплачиваемых специалистов. Если компании платят такие же налоги, то уже сейчас в Литве работник с зарплатой 3000 евро обходится работодателю дешевле, а на руки получает больше. У нас проблема в конкуренции за малооплачиваемые рабочие места", – сказал он.

По его словам, введение максимальных налогов в Литве без изменения других налогов на руку только тем, кто получает самые высокие зарплаты.

По мнению Мундейкиса, максимальные взносы не ввели, вероятно, потому, что не знают, чем погасить брешь в "Содре", которая появилась бы в результате. И вторая причина - в Литве нет прогрессивных налогов.