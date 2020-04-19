Православные верующие Литвы отмечают праздник Пасхи

В этот день заканчивается долгий и строгий пост длиной в 40 дней.

С праздничным посланием к "пастырям, монашествующим и всем чадам православной церкви в Литве" обратился и митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

"Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

В дни великого Торжества из торжеств – Пасхи Христовой от всего сердца приветствую вас жизнеутверждающими словами, свидетельствующими о полноте нашей веры, надежды и любви:

Христос Воскресе!

Из века в век эта благая весть укрепляет христиан во всех испытаниях земной жизни, придавая уверенность в наследовании обетованной нам жизни вечной и радости неразлучного пребывания со Христом. Святитель Амвросий Медиоланский так размышляет о том даре, который мы обрели благодаря Воскресению Господа и Спасителя нашего: «Во Христе мы обладаем всем… Если твоим ранам нужно исцеление – Он врач. Если ты горишь в жару – Он прохладный ключ. Если нуждаешься в поддержке – Он сила. Если страшишься смерти – Он жизнь. Если бежишь мрака – Он свет. Если ты голоден – Он пища: Вкусите и видите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! (Пс. 33, 9)».

Воскресение Христово — это торжество безграничной любви Творца к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Христос показал нам единственно возможный путь преодоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Как пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая не укладывается в рамки обыденных житейских понятий. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и все наполняющей любовью был до основания сокрушен ад, а для всего человечества открыты врата рая. Встанем и мы, дорогие отцы, братья и сестры, на этот спасительный путь, ведущий в жизнь вечную, путь любви и служения ближним, пример которому показал нам Сам Господь Иисус Христос.

Мы встречаем Пасху в этом году в особых условиях современного бытия. Весь мир в тревоге от той опасности, которая подстерегает каждого из нас, опасности перед смертоносной болезнью. Мы же, христиане, всегда должны помнить, что говорил Христос в подобных случаях окружающим Его людям: «Не бойтесь». Будем твердо уповать на Господа, верить в Его благой промысел, в то, что ничего не случится без Его святой воли, да не услышим от Него: «Где Ваша вера?». В то же время проявим наше смирение, не дерзнем пренебрегать советами врачей, установлениями властей. Да не будем искушать Господа Бога! Усилим наши молитвы. Покаемся, будем молить Господа о прощении грехов своих. Призовем на помощь святых Земли Литовской, всех угодников Божиих. Все наше упование возложим на предстательство Святой Девы Марии Богородицы, Покровительницы Литвы.

Следуя примеру Христа, явим нашу любовь, заботу и помощь к тем людям, которые находятся рядом с нами, жертвенно послужим ближним своим, как это делают врачи, весь медицинский персонал, борющийся со смертоносной болезнью. Сегодня они являют нам пример подлинной христианской любви, полагая души свои за други своя. Вознесем за них сугубые молитвы. Будем верить, что Господь явит нам милость Свою и прекратится это моровое поветрие. Нет ничего на свете сильней силы Христовой!

От души поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким, несмотря ни на что, пасхальной радости, спасения души и крепкого здоровья, а болящим выздоровления! Благодать и милость Божия да пребудут со всеми вами!

Воистину воскресе Христос Бог!"