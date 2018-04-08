Православные верующие Литвы отмечают праздник Пасхи

В этот день заканчивается долгий и строгий пост длиной в 40 дней, и в субботу верующие могли освятить традиционные блюда пасхального стола – куличи и крашенки.
С праздничным посланием к "пастырям, монашествующим и всем чадам православной церкви в Литве" обратился и митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.
"Возлюбленные о господе, всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры! В великий и радостный день Пасхи Божией, преисполненный особого чувства радости, ныне я вновь обращаюсь к вам с этим жизнеутверждающим приветствием: Христос Воскрес!", - такими словами начинается поздравление митрополита.
В эту пасхальную ночь мы входим в украшенный чертог небесного царя, в котором угото́ван для нас праздничный пир. "Все насладитесь пира веры, все восприими́те богатство благости!", – говорит святитель Иоанн Златоуст. - Нет в мире силы, способной отнять у нас эту пасхальную радость, ибо дарована она нам тем, кто победил смерть, даровал нам жизнь, жизнь вечную. С того времени, когда воскресший господь оnjh;tcndtyystбратился к женам мироносицам с приветствием – "Радуйтесь!" (Мф. 28:9), радость его славного воскресения всегда живет в Церкви", - говорится в поздравлении.
"Воскресший спаситель мира – глава церкви; он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было богу отцу, чтобы в нем обитала, – по слову апостола Павла, всякая полнота (Кол. 1: 18–19). Поэтому, вкушая от пасхальной трапе́зы, причащаясь тела и крови Христовых, мы обретаем полноту жизни. Никакое человеческое переживание не может сравниться с тем, что открывает нам господь в эту светозарную ночь, провозвестницу дня всеобщего воскресения. Тот, кто хоть однажды вкусил пасхальной радости, уже никогда не сможет забыть ее. В свете этой радости меркнут все наши невзгоды, в ней утопают всякое уныние и страх.
То, что совершилось две тысячи лет назад, остается для нас непостижимой тайной. Человеческий ум не может до конца постигнуть всемогущество и премудрость бога, явленные в чуде воскресения Христова. Но в храме, особенно в ночь пасхального торжества, мы явственно ощущаем живое присутствие воскресшего господа. Апостолы свидетельствовали миру о том, что видели их глаза и что осязали их руки. Однако и мы свидетельствуем о том, что наполняет наши сердца. Мы свидетельствуем о непостижимом присутствии воскресшего Христа в этом падшем мире, о нетленном свете его воскресения, о ни с чем не сравнимой пасхальной радости.
Наша Церковь именуется апостольской, потому что она призвана к постоянному свидетельству о Христе, к постоянному апостольскому служению. И пасхальную радость господь дает нам не для того, чтобы мы сами наслаждались ею. Он призывает нас делиться этой радостью с людьми, которые нас окружают. Мы должны нести миру весть о воскресшем Христе, свидетельствуя о своей вере делами любви и милосердия.
Настоящий христианин должен быть скромен, бескорыстен, кроток, смирен, исполнен любви и сострадания к ближним. Не будем забывать людей одиноких, обездоленных и больных. Не будем забывать о детях и молодежи, растя и воспитывая их в вере. Каждый христианин должен примером личной жизни свидетельствовать о спасительном действии милости, правды и силы божией в его судьбе.
Нам необходимо иметь живую веру во Христа и в его воскресение, пребывать в верности его учению, хранимому и преподаваемому святой православной церковью, неукоснительно следовать воле божией, ревностно выполнять свои повседневные обязанности, самоотверженно трудиться для блага ближних, вносить молитвой и трудом посильный вклад в дела милосердия, нести свой крест, данный от бога, с терпением, смирением и преданностью божественному промыслу.
С чувством любви поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником светлого Христова воскресения! Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким пасхальной радости, мира и спасения души! Благодать и милость божия да пребудут со всеми вами!", - заключает свое поздравление митрополит Иннокентий.
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