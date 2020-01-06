Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь на 7 января (по Юлианскому календарю, или новому стилю) встречают Грузинская, Сербская, Иерусалимская Церкви, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь), новая Православная церковь Украины (под покровительством Константинопольского патриархата), афонские монастыри и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Одно из центральных богослужений проходит в Вифлееме — в базилике, построенной над сводами пещеры Рождества Христова.
В эти дни в храмах проходят праздничные богослужения.
6 января митрополит Виленский и Литовский Иннокентий совершил в Свято-Духовом монастыре часы навечерия, изобразительны, вечерню и Божественную литургию свт. Василия Великого.
В своем слове после окончания богослужения владыка поздравил молящихся с наступающим праздником Рождества Христова.
Вечером митрополит возглавил рождественское богослужение.
Подготовка к православному Рождеству занимает особое место в жизни христианина. Cчитается, что предшествующий этому празднику период - это время осмысления происходящего в рождественскую ночь, оценки в том числе и своей жизни, шагов на пути к совершенствованию и христианской любви.
В организме у пожарных, работавших в Алитусе – повышенное содержание тяжелых металлов
В организме у пожарных, которые тушили пожар в Алитусе ,...
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (4)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
В Литве снова установится осенняя погода (1)
Во вторник Литва окажется в промежуточной зоне между...
Православные верующие и старообрядцы Литвы встречают Рождество Христово (44)
В ночь с 6 на 7 января православные христиане и...
Вильнюс хочет сам решать вопрос табличек с зелеными стрелками: решение министра Шимашюс не одобряет (23)
Власти Вильнюса просят разрешить им самостоятельно...
TOP новостей
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (4)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
В организме у пожарных, работавших в Алитусе – повышенное содержание тяжелых металлов
В организме у пожарных, которые тушили пожар в Алитусе ,...
В Литве снова установится осенняя погода (1)
Во вторник Литва окажется в промежуточной зоне между...
Вильнюс хочет сам решать вопрос табличек с зелеными стрелками: решение министра Шимашюс не одобряет (23)
Власти Вильнюса просят разрешить им самостоятельно...
Православные верующие и старообрядцы Литвы празднуют Рождество Христово (44)
В ночь с 6 на 7 января православные христиане и...