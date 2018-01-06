С традиционным рождественским посланием к духовенству и пастве обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Оно опубликовано на сайте Московского патриархата.

"Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру", - говорится в обращении патриарха. Сейчас, по его словам, мы тоже "переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и военных слухах (Мф. 24:6)".

"Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить", - подчеркивает Кирилл. "Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными", - отмечается в патриаршем послании.

В Вильнюсе 6 января в 23:00 в Храме святой мученицы Параскевы Пятницы пройдет Рождественская литургия, которая будет транслироваться по Литовскому национальному телевидению.

В Каунасе 7 января в Благовещенском соборе состоится Рождественский спектакль воскресной школы "Иван - царский сын".

7 января в 13:00 в Вильнюсе в Храме во имя преподобной Евфросинии Полоцкой состоится Рождественский концерт.

Согласно всеобщей переписи, в Литве 51,5% жителей русской национальности придерживается православной веры, 11,9% русских считают себя римскими католиками, 11,8% - староверами, 0,2% - евангелистами-лютеранами, 0,2% - евангелистами-реформатами.

Примечательно, что православной веры придерживаются 0,6% поляков и 0,3% литовцев Литвы.