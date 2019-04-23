Согласно зарегистрированному Минфином законопроекту, членам правительства Литвы будет поручено координировать определённые области государственной политики, а руководители учреждений должны будут согласовывать с министрами стратегические цели и их показатели.

Председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас заявил, что принятие закона создаст предпосылки для министра юстиции по контролю за деятельностью Конституционного суда, что "несовместимо с принципом независимости судов".

"Деятельность судов не является и не может являться областью управления, закреплённой за Министерством юстиции Литовской Республики или любым другим органом исполнительной власти", - говорится в подготовленном Д.Жалимасом заключении.

По его словам, предлагаемый Министерством финансов проект "можно рассматривать как попытку покушения на независимость Конституционного суда".

Генеральная прокуратура также опасается, что новая модель создаст предпосылки для "оказания политического, экономического и психологического давления на прокуратуру".

Служба специальных расследований (ССР) тоже открещивается от координации действий с министром. Заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс утверждает, что "предлагаемое правовое регулирование было бы несовместимо с политической и финансовой независимостью ССР как основного антикоррупционного правоохранительного учреждения в Литве".

Государственный контролёр Арунас Дулкис заявляет, что случае назначения министра внутренних дел координатором его учреждения политик будет иметь право влиять на беспристрастность и объективность аудита.

"Новое правовое регулирование, предложенное Министерством финансов, явно нарушает самостоятельность и независимость Госконтроля", - отмечает в своём заключении А.Дулкис.

Аналогичные комментарии были также сделаны Службой по государственным закупкам, Службой регулирования связи, Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики. Они обнародованы в базе правовых данных.

Министерство финансов утверждает, что предложенная им модель позволит "установить чёткую связь между планированием ассигнований государственного бюджета и стратегическими целями, которые преследует государство".

"Области государственной политики свяжут процессы стратегического планирования и бюджетного планирования, а также создаст предпосылки для более чёткой и прозрачной информации о государственном бюджете", - отметили в министерстве.

Министерство предлагает, чтобы новый порядок применили к бюджету на следующий год. В первую очередь проект должно сначала рассмотреть правительство, а затем Сейм.