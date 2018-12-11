Титов сказал BNS, что он должен явиться в Клайпедскую окружную прокуратуру в 9.30 ч.
Правоохрана начала расследование после того как политик заявил будто по инициативе Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны против советской власти были убиты 8000 мирных жителей.
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) несколько недель назад объявил, что такое заявление Титова - это нарушение присяги. После такого постановления суда Титов ушел с поста члена горсовета, не дожидаясь импичмента.
Сам Титов сказал, что сделал такое заявление на основании решения советского суда. Однако историки подчеркивают, что это было политическое сфабрикованное дело, при исследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела палачей - КГБ.
Суд независимой Литвы реабилитировал Раманаускаса-Ванагаса, посмертно его наградили высшими государственными наградами.
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Парламент Литвы снизил НДС на дрова и газеты (7)
Парламент Литвы решил снизить НДС на дрова и газеты.
Кручинскасы сотрудников службы по защите детей домой больше не впустят (8)
Эгле и Гинтарасу Кручинскасам вернули детей только...
Правительство Литвы не хочет объявлять 2 ноября выходным днем (7)
Правительство Литвы на заседании 12 декабря намерено...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (2)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...