Титов сказал BNS, что он должен явиться в Клайпедскую окружную прокуратуру в 9.30 ч.

Правоохрана начала расследование после того как политик заявил будто по инициативе Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны против советской власти были убиты 8000 мирных жителей.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) несколько недель назад объявил, что такое заявление Титова - это нарушение присяги. После такого постановления суда Титов ушел с поста члена горсовета, не дожидаясь импичмента.

Сам Титов сказал, что сделал такое заявление на основании решения советского суда. Однако историки подчеркивают, что это было политическое сфабрикованное дело, при исследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела палачей - КГБ.

Суд независимой Литвы реабилитировал Раманаускаса-Ванагаса, посмертно его наградили высшими государственными наградами.