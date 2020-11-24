Правительству Литвы предложат продлить карантин до 18 декабря

Карантин предложат продлить в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
"С учетом неблагоприятной ситуации, связанной с COVID–19 в Литве и во всем мире, предлагается продлить карантин до 17 декабря 2020 г. включительно", – сказано в проекте.
В проекте, предложенном Минздравом содержатся следующие изменения: будет разрешено посещение музеев, экскурсий (группами не более 5 человек, при этом на одного человека полагается площадь не менее 10 м2 и дистанция должна быть не меньше 2 м).
Этот порядок вступит в силу с 10 декабря.
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