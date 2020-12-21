Правительству Литвы предлагают ограничить количество людей в автомобиле, следующем в другой муниципалитет

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания сказала, что минувшие выходные были репетицией перед праздничными выходными.

Комиссия предложит правительству установить количество людей, которые могут проехать на территорию другого муниципалитета (два человека или члены одного домашнего хозяйства).

"Первое предложение: вопрос связанный с количеством людей в автомобилях. В автомобиле должно быть не больше 2 человек или же это должны быть члены одного домашнего хозяйства", – сказала Билотайте.

С ее позицией согласился генкомиссар Ренатас Пожела.

"Что нам не понравилось – нас ждет работа с перевозчиками, их представителями. К сожалению, несколько десятков пассажиров автобусов пришлось высадить, поскольку они не могли обосновать цель своей поездки", – сказал генкомиссар.

Билотайте сказала, что возможны перемены. "Другое предложение связано с проблемами в круговых муниципалитетах. Мы видим, с какими вызовами сталкиваются люди из района, которые едут в город, мы предлагаем подкорректировать этот порядок", – сказала министр.

"Мы видим связь горожан с районом. У людей в районах есть недвижимость, например, те же дачи. Мы наблюдали массовый легальный выезд из города в район. Мы видим, сколько людей живет в районе и работает в городе, это легальное движение, людям нужны услуги. (…) Мы предлагаем город и район расценивать как одно целое, это было бы логичнее", – сказал Пожела.

После заседания Билотайте сказала, что уже сейчас наблюдается результат действующего карантина.

"Первый вопрос - эпидемиологическая ситуация. Минздрав представил оценку ситуации. Как отмечалось, времени прошло немного, чтобы делать какие-то выводы, но мобильность жителей снизилась, это немного подействовало на незначительное сокращение случаев заражение", – заметила министр.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе карантин в Литве был ужесточен.