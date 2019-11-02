Правительство указало, что потребуются дополнительные деньги, поскольку получателей "детских" денег больше, чем планировалось.

В проекте бюджета на 2019 год на "детские" деньги выделили 342,5 млн. евро.

По словам вице-министра социальной защиты и труда Эгле Радишаускене, нехватку прогнозировали еще в прошлом году, когда принимали бюджет, однако было решено оставить возможность погашения этой разницы за счет взятых взаймы средств в последнем квартале года, когда оценят реальное число претендентов.

Радишаускене сказала, что несмотря на то, что такое решение было принято в последние дни октября, "детские" деньги за ноябрь должны выплатить своевременно.