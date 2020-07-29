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Правительство Литвы предлагает обязать операторов мобильной связи предоставлять данные о гражданах Литвы за рубежом, а в случае необходимости - помогать с ними связываться.
Telefonas
Telefonas
© DELFI / Kiril Čachovskij

В среду правительство одобрило подготовленные МИД поправки к Закону об электронной связи. Далее они отправятся для утверждения в Сейм.

В поправках намечается обязать операторов предоставлять данные о числе находящихся за рубежом пользователей услуг, пересылать сообщения МИД, помогать связываться с гражданами Литвы или Евросоюза (ЕС), если возникает угроза для их безопасности, здоровья или жизни.

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Более детальный порядок сотрудничества будет установлен указом министра иностранных дел.

Сейчас при предоставлении консульской помощи Литва не располагает актуальными данными о находящихся за рубежом жителях, пользующихся услугами операторов страны, также не регламентировано сотрудничество МИД и операторов.

В условиях пандемии коронавируса Литва рассылала информацию находящимся за рубежом или не имеющим возможности вернуться гражданам на основании отдельного соглашения с операторами.

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