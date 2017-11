В проекте постановления правительства указано, что данная сумма должна быть предусмотрена в бюджетах на 2018-2022 гг. По словам пресс-секретаря программы "Каунас 2022" Агнес Пинигене, общий бюджет проекта составляет 30 млн. евро. Городские власти Каунаса предусмотрели выделение на данную программу 12 млн. евро, еще 4 млн. евро обещают в самоуправлении Каунаса, сообщает BNS. В заявке Каунаса также предусмотрено получение 2 млн. евро от спонсоров и ЕС. Хотя в своем проекте правительство не указало, в какой год и какая сумма будет выделяться, Каунас подсчитал, что в 2019-2020 гг. было бы достаточно по полмиллиона евро, в 2021 году - миллион евро, а оставшиеся 8 млн. евро понадобятся в 2022 году, когда Каунас станет культурной столицей Европы. Всего в 2019 г. Каунас планирует потратить на программу культурной столицы 2,1 млн, в 2020 г. - 4,3 млн., в 2021 г. - более 5,6 млн., а в 2022 г. - 14,7 млн. евро. До 2022 года Каунас также планирует построить Концертный центр М.К.Чюрлениса, который, по подсчетам, обойдется в 30 млн. евро. В этом проекте также рассчитывают на помощь привительства.

