Средства, выделенные из правительственного резерва, позволят 15-ти восьмиклассникам приехать и год обучаться в Литве, они также покроют расходы одного сопровождающего педагога.

Школьники в течение года обучаются в Вильнюсском доме литовцев, часть из них, выучив литовский язык, остаются постоянным учениками учреждения. Оставшаяся часть возвращается в Украине.