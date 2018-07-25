В среду литовское правительство выделило 48 тыс. евро для проживания и обучения в Литве школьников, пострадавших от войны в Восточной Украине.
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Средства, выделенные из правительственного резерва, позволят 15-ти восьмиклассникам приехать и год обучаться в Литве, они также покроют расходы одного сопровождающего педагога.

Школьники в течение года обучаются в Вильнюсском доме литовцев, часть из них, выучив литовский язык, остаются постоянным учениками учреждения. Оставшаяся часть возвращается в Украине.

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