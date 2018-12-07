Советник министра энергетики Аурелия Верницкайте сказала, что министерство подготовило поправки к законам об обновляющихся источниках энергии, которые позволят жителям многоквартирных домов производить электроэнергию и использовать ее в разных местах. Пока таким желающим расходы государство компенсировать не будет.

Однако с октября 2019 года помощь будут получать жители индивидуальных домов.

Эти поправки уже одобрило правительство. Если их примет парламент, то они вступят в силу с 1 октября 2019 г.

Жители многоквартирных домов не только сами смогут устанавливать такие электростанции на своих участках, неважно, что они находятся далеко от многоквартирного дома, но и делать это через третьих лиц, у которых есть разрешение на подобную деятельность.

Значит, такая электростанция может появиться не обязательно на крыше многоквартирного дома, она может быть даже на участке, принадлежащем третьим лицам, например, в усадьбах, на дачах.

Значит, если человек живет в Шешкине, в многоквартирном доме, а его дача находится в шешкинском садоводческом товариществе или даже в другом городе, он все равно может оборудовать на своем участке солнечную электростанцию и так снизить свои счета в квартире.

"Все произведенное электричество будет фиксироваться, передаваться в распределительные сети и возвращена по месту проживания потребителя, установившего электростанцию.

Например, человек производит электроэнергию на своем дачном участке, а расходует в квартире в другом городе. Тогда всю его произведенную электроэнергию передают в сеть, а позже возвращают там, где он живет.

За нее человек будет платить только установленную Государственной комиссией по ценам плату за пользование электросетями. Если человек использует больше электричества чем производит, то за остальную заплатит по действующим тарифам", – сказала Верницкайте.

Произведенную энергию будут накапливать с 1 апреля текущего года по 31 марта следующего. За количество произведенной электроэнергии и будет насчитана плата за пользование сетями.

Новый порядок позволит жителям многоквартирных домов избежать конфликтов с соседями, которые часто не разрешают оборудовать солнечные батареи на крыше дома.

Новый порядок позволит стать производителем электричества не всему многоквартирному дому, а отдельному его жильцу.

Например, если жители 4 этажа 9-этажного здания захотят построить свою солнечную электростанцию и одного из них есть участок земли, они могут договориться и сделать это.

"По новому порядку, производить и потреблять свою электроэнергию могут отдельные квартиры, а не весь дом. В разрешении будут казаны все пользователи и пропорция их права на собственность. От этого будет зависеть и плата за пользование сетями", – сказала Верницкайте.

Она признала, что сложно подсчитать, насколько солнечная электростанция может снизить плату за электроэнергию, сложно в силу разных факторов: это зависит от энергоемкости здания, типа крыши, площади, направления, географических и климатических условий.

Президент Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что это современный порядок, который позволит людям получить альтернативное электричество. Однако он заметил, что это не будет выгодно для жителей многоквартирных домов, поскольку им не будут выплачивать компенсацию на установку электростанции. Им в таком случае выгоднее будет покупать электричество у уже действующей солнечной электростанции.

"Он может покупать электричество на электростанции соседа. Это будет выгоднее, чем ставить свою электростанцию, поскольку кВт/ч большой электростанции стоит дешевле, чем маленькой, оборудованной на крыше", – заметил он, сказав, что и в таком случае прибыль будет нулевой и снизить счета не получится, поскольку надо платить за пользование сетями.

А вот жители индивидуальных домов могут получить компенсацию на установку солнечных батарей. Однако ее размер министерство пока не может назвать.

"Сейчас готовят условия финансирования. Форма помощи – фиксированная выплата за 1 кВт мощности. Максимальная мощность не может превышать 10 кВт.

Но эта компенсация не должна быть меньше помощи, которую выплачивали в этом году – 334 евро за 1 кВт. Бюджет проекта – 17 млн. евро", – сказала Верницкайте.

Он информировала, что оборудование батареи мощностью 1 кВт стоит 1100-1300 евро, чем мощнее батарея, тем дешевле стоит ее оборудование. Для обычного дома достаточно батареи мощностью 5 кВт (производит 5000 кВт/ч в год), жителям квартир достаточно 3 кВт (3000 кВт/ч в год).

Подсчитать потребности несложно - просто сложить счета за электроэнергию за 12 месяцев.