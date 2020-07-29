В подготовленных МИД поправках к Закону об электронной связи намечается обязать операторов предоставлять данные о числе находящихся за рубежом пользователей услуг, пересылать сообщения МИД, помогать связываться с гражданами Литвы или Евросоюза (ЕС), если возникает угроза для их безопасности, здоровья или жизни.

Сейчас при предоставлении консульской помощи Литва не располагает актуальными данными о находящихся за рубежом жителях, пользующихся услугами операторов страны, также не регламентировано сотрудничество МИД и операторов.

В условиях пандемии коронавируса Литва рассылала информацию находящимся за рубежом или не имеющим возможности вернуться гражданам на основании отдельного соглашения с операторами.