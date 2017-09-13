В последний раз по вопросу НДС за отопление голосовали в мае, тогда льготный 9% НДС на отопление правящие отменили. Значит, жителям многоквартирных домов пришлось платить обычный 21% НДС.

Однако перед принятием реформы лесничеств премьер-министр Саулюс Сквернялис договорился с Габриэлюсом Ландсбергисом в обмен на поддержку реформы вернуть льготный НДС на отопление.

Правда, Минфин предлагает, чтобы 9% НДС действовал с 1 октября этого года и до конца года, а с Нового года он увеличится до 15%.

"Дополнительная информация об этом, вместе с налоговыми изменениями, проектом бюджета, который мы представили, предложил НДС на отопление в размере 15%", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс предложил оставить 9% НДС на весь сезон, но премьер с этим не согласился.

"Новые налоги связаны с реформой и совершенствованием всей налоговой системы. 1 января коснется не только этой льготы. <...> У нас не может быть трех льготных НДС, поэтому будут два льготных.

И этим решением, мы реагировали, учли, что сбор налогов позволяет это сделать. В начале года, как вы помните, прежнее правительство спроектировало бюджет. Когда появилось предложение продлить льготу на еще один сезон, не были рассмотрены все финансовые возможности.

Я напоминаю, что в прошлом году деньги на погашение льготы прошлого сезона были взяты из ассигнаций литовских дорог, Министерства транспорта и сообщения, это был временный источник. Сейчас сбор налогов позволяет принять такое решение (применять 9% тариф до конца года)", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр также напомнил, что после изменения законов, малоимущие граждане смогут сами просить у власти компенсацию на отопление и горячую воду. Правительство предлагает парламенту принять проект закона об НДС на отопление в срочном порядке.