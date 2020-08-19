Правительство разрешило въезд в Литву более 100 гражданам других стран

Шести гражданам Беларуси и одному гражданину Украины правительство выдало разрешение на участие в конференции, посвященной Константину Калиновскому, одному из руководителей восстания 1863-1864 гг., которая пройдет в конце августа.

По просьбе Международного университета LCC (англ. Lithuania Christian College) прибудут преподаватели из США с ребенком, также разрешено прибыть гражданке Индии - руководителю по технологиям международного предприятия для реализации договора с Клайпедским парком науки и технологий.

75 граждан Польши, 10 граждан Чехии, испанец и хорват приедут для проведения испытаний на Вильнюсской когенерационной станции. 18 граждан Чехии - на предприятие Ignitis gamybа, два гражданина Украины - на предприятие Amber grid.

Также дано разрешение на въезд двум гражданам России для работ по ремонту, обслуживанию и модернизации судов в Клайпедском порту.

Часть иностранцев прибудут в этом году, остальные - до августа следующего года.

Для всех прибывающих в Литву обязательна двухнедельная самоизоляция.