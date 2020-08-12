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Правительство в среду во второй раз решало вопрос выдачи разрешения на въезд в Литву гражданину Египта беременная подруга которого живет в Литве и вот-вот должна родить ребенка. Эта история вызвала волну возмущения в общественном пространстве. 12 августа правительство одобрило его въезд в страну.
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

МВД представило проект на повторное рассмотрение, поскольку в июле гражданину Египта отказали во въезде в Литву.

Портал Delfi сообщал, что беременная гражданка Литвы Аустея Симанавичюте была шокирована тем, что отцу ее будущего ребенка отказали во въезде в страну. Она надеялась, что ее другу разрешат приехать в страну хотя бы до появления ребенка на свет.

МВД подготовило и повторно представило на рассмотрение правительства проект, цель которого - разрешить гражданину Египта приехать в Литву, чтобы он мог пройти процедуру признания отцовства и других связанных с рождением ребенка формальностей.

В протоколе сказано, что с такой просьбой в МВД повторно обратилась гражданка Литвы, которая родила младенца 4 августа 2020 г. Гражданин Египта может приехать в Литву в августе этого года. Такое решение сегодня приняло правительство.

По действующим законам, если родители ребенка не заключили брак (гражданка Литвы и гражданин Египта не женаты), то для того, чтобы новорожденный мог получить документы необходимо предоставить нотариально заверенное свидетельство признания отцовства. Для этого гражданин Египта должен приехать в Литву.

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