Правительство разрешило приехать в Литву 10 лицам из Швеции, России и Украины

Для них сделаны исключения из действующих правил карантина.

Литовский филиал предприятия Siemens Energy OY просил разрешения приехать двум лицам из Швеции - они должны провести работы по надзору за газовой турбиной в соответствии с договором с предприятием Achema.

Один гражданин России сможет приехать по просьбе предприятия Wind Fleet, которое предоставляет услуги по надзору за чартерными и частными рейсами, чтобы произвести необходимые операции с банками.

По просьбе АО Vakaru laivu gamykla правительство разрешило приехать в Литву пяти работникам из Украины.

Представители кабмина подчеркивают, что всем эти лица должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Сейчас в Литву без ограничений могут приехать не только литовские граждане, но и другие лица с правом въезда в страну из большей части государств Европы, за исключением Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.

По приезде из четырех последних стран гражданам Литвы нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, в эти страны МИД ехать не рекомендует. Самоизоляция также обязательна для всех приезжающих с Мальты, из Ирландии, Испании.