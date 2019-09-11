В настоящее время пенсии части пенсионеров разносят на дом не работники Lietuvos pastas, а победившие на конкурсе Фонда социального страхования (Sodra) 5 компаний, которые будут разносить пенсии до 2019-2021 года, поэтому Министерство социальной защиты и труда предлагает, чтобы по истечении договоров пенсии разносила только Lietuvos pastas.

"Указать в законе, что до истечения договоров с предоставляющими сейчас эту услугу предприятиями пенсии будут доставляться на основании этих договоров", – сказал на заседании кабмина министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис.

Министерство предложило поддержать по существу подготовленные некоторыми членами сейма поправки к Закону о пенсиях социального страхования, чтобы пенсии на дом разносила только Lietuvos pastas, однако рекомендовало усовершенствовать проект – установить четкое ценообразование.

Член СК, зампредседателя совета Дина Лурье призвала правительство не поддерживать предложения, потому что таким образом ограничивается конкуренция на рынке, который уже был открыт. Однако поддержки в правительстве она не получила.

Пенсии получают на дому около 200 тысяч человек. На их доставку из бюджета Sodra в прошлом году было выделено около 7,5 млн евро.