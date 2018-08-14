Первая – плата за регистрацию старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей. Вторая – государственная субсидия, которую будут платить за утилизацию старых автомобилей.
Сквернялис сказал, что вопрос конкретных сумм пока не решен. "Что касается размера (платы за регистрацию), то об этом говорить еще рано", – сказал премьер на DELFI TV.
Однако премьер дал понять, что субсидия на покупку нового автомобиля составит от несколько сот до нескольких тысяч евро.
"Мы просто говорили о способе, который в перспективе не позволит просто зарегистрировать старые, загрязняющие окружающую среду и мощные автомобили, которые ввозят к нам из Западной Европы. Мы хотим, чтобы появилось финансовое ограничение для неввоза в страну таких автомобилей, но это не будет касаться тех авто, которые уже зарегистрированы в стране.
Другой способ - поощрение, но не такое, как предлагается субсидия НДС – ты покупаешь автомобиль или новый скромный, или среднего класса, или роскошный.
Мы говорим об ином способе поощрения, те люди, которые сдают старый автомобиль на утилизацию и предоставляют соответствующий документы, смогут получить такую же субсидию при покупке ненового, но более нового менее загрязняющего окружающую среду автомобиля", – сказал он.
К этим предложениям правительство вернется осенью.
В начале лета в публичном пространстве появилась информация о том, что правительство планирует в этом году утвердить новый налог на автомобили, который будет платить большая часть владельцев транспортных средств. Однако Сквернялис повторил, что на сегодняшний день о таких налогах речь не идет.
"Представлено исследование Министерства охраны окружающей среды, которое провели консультанты. К сожалению, такая практика еще существует. Что касается плана по снижению загрязнения, это касается не только автомобилей, но целого спектра разных явлений.
Очень жаль, что в плане, предложенном консультантами, больше всего ограничений касается водителей – но сюда входят как владельцы авто, так и те жители, которые отапливают свои дома индивидуально, пользуясь ископаемыми ресурсами. Средств поощрения недостаточно", – сказал премьер.
Сквернялис отметил, что пока правительство не может создать для жителей условия для покупки новых авто, налога на автомобили не будет.
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