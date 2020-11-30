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Правительству Литвы будет представлено предложение заключить предварительный договор о приобретении вакцины от COVID-19 с создающей ее компанией Moderna, говорит завершающий срок полномочий на должности министра здравоохранения Аурелиюс Верига.
Правительство примет решение о приобретении вакцины от COVID-19 у Moderna
© Reuters / Scanpix

"Речь шла уже о шестой вакцине от компании Moderna в соответствии с договором предварительной купли-продажи. Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 одобрил приобретение этой вакцины, в среду на совещание правительства будет вынесено такое решение", - сказал в понедельник министр.

По его словам, Литва могла бы получить примерно 500 тыс. доз этой вакцины.

Также министр рассказал, что на предложение Литвы купить у нее излишки вакцины, если они будут, отозвалась Грузия.

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Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило для вакцинации 70% населения страны.

Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры Еврокомиссия (ЕК), и излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".

Moderna некоторое время назад официально сообщила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19 продемонстрировала эффективность в 94,5%.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европейское агентство по лекарственным средствам может утвердить первые потенциальные вакцины от коронавируса, по которым уже есть результаты клинических исследований, в конце нынешнего или начале следующего года.

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