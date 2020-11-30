Правительство примет решение о приобретении вакцины от COVID-19 у Moderna

"Речь шла уже о шестой вакцине от компании Moderna в соответствии с договором предварительной купли-продажи. Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 одобрил приобретение этой вакцины, в среду на совещание правительства будет вынесено такое решение", - сказал в понедельник министр.
По его словам, Литва могла бы получить примерно 500 тыс. доз этой вакцины.
Также министр рассказал, что на предложение Литвы купить у нее излишки вакцины, если они будут, отозвалась Грузия.
Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило для вакцинации 70% населения страны.
Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры Еврокомиссия (ЕК), и излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".
Moderna некоторое время назад официально сообщила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19 продемонстрировала эффективность в 94,5%.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европейское агентство по лекарственным средствам может утвердить первые потенциальные вакцины от коронавируса, по которым уже есть результаты клинических исследований, в конце нынешнего или начале следующего года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (45)
В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (40)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (28)
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге
Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...
Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (4)
Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...