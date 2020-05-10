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План экономического стимулирования, утвержденный правительством в среду, включает выделение сотен тысяч евро на ремонт поместий и других достопримечательностей.
Palangos kurhauzas
Palangos kurhauzas
© Palangos sav.

Этот план предусматривает выделение 1,2 миллиона евро на реконструкцию деревянной части Курхауса в Паланге и ее адаптацию для культурных мероприятий, и 987 тысяч евро на адаптацию конюшни усадьбы Миколаса Огинскиса в Плунге для нужд общества, культуры и отдыха.

Полмиллиона евро планируется выделить на реконструкцию и адаптацию усадьбы Глитишкес в Вильнюсском районе для оказания культурных услуг и других нужд общины, 300 тысяч евро - на ремонт усадьбы Ужпалияй в Утенском районе.

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159 тысяч евро запланировано на работы в усадьбе Траку Воке, 119 тысяч евро на реконструкцию усадьбы Кретинги с восстановлением веранды, 100 тысяч евро на реконструкцию усадьбы Дабикине в Акмянском районе.

Планируется также выделить 47 тысяч евро на благоустройство северного склона кургана Лиздейки в Кернаве, 30 тысяч евро на для управления капеллой св. Варвавос в Вильнюсе.

Ранее в апреле правительство выделило 500 миллионов евро на проекты, финансируемые государством. Дополнительные 345 миллионов евро были выделены на этой неделе для дополнительного и срочного экономического стимулирования.

Планируется, что все средства будут использованы до конца этого года.

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