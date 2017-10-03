Ранее предлагалось установить "потолок" взносов в "Содру" до 120 средних зарплат в год, такой проект был представлен минувшим летом. Утверждалось, что это привлечет зарубежных инвесторов.
Соцмин ранее подсчитал, что таким порядком могли бы воспользоваться 1300 проживающих в Литве людей, которые "на бумаге" получают 7412 евро в месяц.
Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс подтвердил DELFI, что в бюджете "потолка" на взносы не осталось.
"По сути Соцмин принял такое решение потому, что получил много замечаний общества, заинтересованных групп, парламентских комитетов по этому вопросу, что не одобрят такое решение и сегодня оно нецелесообразно. Было решено отказаться", – сказал он.
Однако в бюджете появилось несколько новых предложений.
В сопроводительном документе сказано, что минимальный взнос работодателей в "Содру" со следующего года пополнит бюджет 68 млн. еврų.
Упразднение льгот для тех, кто работает индивидуально, "на себя"принесет в бюджет "Содры" еще 13,7 млн. евро.
Между тем "потолок" взносов в "Содру" привел бы к снижению доходов бюджета на 29 млн. евро.
Президент Литовского института свободного рынка Жилвинас Шиленас так прокомментировал отказ правительства от "потолка" на взносы в "Содру":
"Обманули тех, кто надеялся на такое решение. Можно пошутить, что хорошие предложения из этого пакета пропали, а плохие остались. Жаль, что предлагали такой высокий "потолок", которым могли бы воспользоваться всего 0,1% человек, но еще хуже, что сейчас от этого решения отказались вообще".
Собеседник сказал, что "потолок" на взносы нужен был не только для привлечения инвестиций,но и для восстановления "элементарной справедливости".
"Сейчас ситуация нечестная - ты много платишь в "Содру", но получаешь из нее мало. Так есть, поскольку взносы не ограничены, а выплаты ограничены", – напомнил Шиленас.
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