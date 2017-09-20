Кабмин уполномочил министра иностранных дел Линаса Линкявичюса подписать в пятницу в Берлине это соглашение с главой германского дипломатического ведомства Зигмаром Габриэлем.
В соответствии с проектом соглашения, сроки хранения акта в Литве должны будут продлеваться ежегодно, но его максимальный срок не должен превышать пять лет.
Со следующего года документ будет выставлен в находящемся в Вильнюсе Доме сигнаторов (подписантов акта). Здесь почти 100 лет назад и был подписан этот документ о независимости Литвы.
"Было бы трудно найти лучшее место, нежели то, которое связано с подписантами", - сказал журналистам премьер-министр Саулюс Сквeрнялис.
Он выразил надежду, что люди смогут увидеть Акт о независимости и в других районах Литвы.
Правительство сообщает, что после подписания соглашения германские ведомства начнут процедуры, чтобы документ можно было вывезти.
Написанный от руки текст постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
Литва в следующем году будет отмечать столетие восстановления государства. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.
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